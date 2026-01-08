Black Ops 7 : MàJ Saison 1 Rechargée du 8 janvier 2026, patch notes et détails

Call of Duty : Le film prend place dans l'univers Modern Warfare
Le film Call of Duty a, récemment, bénéficié d'un détail de taille, notamment concernant l'univers de la franchise choisi.
Patch notes de la saison 1 Rechargée du 8 janvier de Black Ops 7
Nouvelles cartes
- Yakei (6v6/2v2)
- Meltdown (6v6)
- Fringe (6v6)
- Variante Vault Town (6v6)
Nouveaux modes
- S.P.E.C.I.A.L. Mayhem
- Bravez le Wasteland alors que son atmosphère irradiée descend sur le multijoueur, recouvrant chaque carte de particules toxiques tandis que les joueurs s'affrontent dans un moshpit 6v6 de Team Deathmatch, Domination et Hardpoint, avec des buffs S.P.E.C.I.A.L. offrant des améliorations vitales. Surveillez vos niveaux de radiation pour éviter des réactions indésirables. Heureusement, le HUD comporte un compteur Geiger pratique affichant votre niveau d'exposition en permanence.
- Les Ghouls
- Des horreurs irradiées envahissent la surface tandis que les Vault Dwellers luttent pour survivre à une épidémie de Ghouls sauvages dans cette variante du mode Infected pour 24 joueurs, où les Vault Dwellers doivent fouiller pour des Perks et du RadAway dans un environnement irradié. Les Vault Dwellers éliminés reviennent en Ghouls impitoyables. Infectez tout le monde ou survivez jusqu'à la fin du temps pour gagner.
Nouvelles armes
- Sturmwolf 45 (SMG, récompense d'événement)
- Hawker HX (fusil de précision, récompense d'événement (disponible en cours de saison)
Accessoires
- Coda 9 Adaptive Discharge Mod
- M8A1 Autostrike-X8 Conversion
- MPC-25 ContraBloom Laser
Changements sur l'équipement
- Grenade Frag
- Correction d'un problème où l'Overclock en métal ultraléger n'affichait pas l'indicateur de trajectoire lors de la préparation du lancer.
- Tourelle à point
- Correction d'un problème où la tourelle à point ne s'orientait pas correctement lorsqu'elle était lancée sur des véhicules.
- Drone Aiguille
- Correction d'un problème où la caméra du joueur pouvait pivoter brutalement lors du retour après le pilotage d'un Drone Aiguille.
- Robot Chasseur
- Correction d'un problème empêchant la destruction du Robot Chasseur lorsqu'une plateforme en mouvement entrait en collision avec lui pendant qu'il était en vol stationnaire.
- Équipement de retour
- Ajout de la Charge à impulsion, de la Grenade à impact et de la Grenade thermite à l'équipement.
Zombies
Cartes
- Cosmodrome de Zarya
- Ajouté à la sélection des cartes en Survie.
- Astra Malorum
- Ajustement d'une collision étendue sur Mars où les joueurs pouvaient rester bloqués pendant le combat de boss dans Astra Malorum.
- Correction d'un problème où les Tours de Défense pouvaient être activées en même temps par plusieurs joueurs, provoquant des problèmes visuels et des dégâts excessifs sur le boss.
- Déplacement de l'emplacement final des écouteurs Mister Peeks sur Mars vers un nouvel endroit sur la carte principale.
- Correction d'un problème où la tâche T.E.D.D. « Éliminer des zombies à l'intérieur de la zone marquée » ne se suivait pas correctement.
- Correction d'un problème où la machine de tâches T.E.D.D. entrait en collision avec l'environnement.
- Correction d'un problème où les escaliers du Crash Site n'affichaient pas les chevrons lors de certaines tâches T.E.D.D.
- Ajustement d'un point d'apparition dans l'Abyssal Rim afin d'éviter que les joueurs restent parfois bloqués lors du chargement d'une sauvegarde.
- Correction d'un problème où des zombies apparaissaient derrière une porte fermée dans le Museum Infinitum.
- Ajustement de la zone d'exfiltration dans le Museum Infinitum.
- Ajustement des collisions du joueur avec une petite section de mur dans le Museum Infinitum.
- Ajustement des collisions près de la machine d'atout Wisp Tea dans l'Abyssal Rim.
- Ajustement des collisions avec la machine Pack-a-Punch.
- Ajustement des collisions sur les vitrines du Museum Infinitum.
- Correction d'un problème où un joueur rejoignant une partie en cours ne voyait pas la plateforme abaissée pour la quête principale dans l'Observatory Dome.
- Ajustement de la position de l'un des livres de la quête principale afin d'éviter qu'il ne déplace la statue.
- Correction d'un problème où la machine de perfusion de la quête principale ne disposait pas de collision avec les zombies.
- Correction d'un problème où la plateforme permettant de récupérer la clé de la chambre cryogénique restait levée après le rechargement d'une sauvegarde.
- Correction d'un problème où les météorites du début de la carte s'écrasaient de nouveau après le rechargement d'une sauvegarde.
- Correction de problèmes où des météorites traversaient la carte lors d'un round spécial.
- Correction d'un problème où la lumière de la lampe pour la quête de l'arme miracle s'éteignait après le rechargement d'une sauvegarde.
- Ajout des vibrations de la manette à plusieurs étapes de la quête principale.
- Ashes of the Damned
- Correction d'un problème rare empêchant les joueurs de se déplacer au début du combat de boss contre Veytharion.
- Correction d'un problème où les alertes de missiles ne disparaissaient pas pendant le combat contre Veytharion.
- Correction d'un problème où le Baril d'Éther n'était pas lâché après avoir livré l'énergie au Coffre de Chair si les joueurs n'avaient pas amélioré Ol' Tessie avec la Carcasse d'Abomination.
- Correction d'une zone non prévue accessible aux joueurs à Blackwater Lake.
- Correction d'un problème où Klaus pouvait sortir de la zone jouable en suivant les joueurs à l'intérieur d'Ol' Tessie.
- Correction d'un problème où se tenir derrière Klaus après avoir terminé l'étape du Sifflet de la Mort créait une zone de sécurité involontaire.
- Correction d'un problème rare où Klaus ne ramassait pas le Sifflet de la Mort.
- Ajustement des collisions sur une benne à ordures dans Exit 115.
Modes
- Dirigé
- Correction d'un problème où le marqueur d'objectif des clés du Sceau du Chagrin apparaissait parfois à un mauvais emplacement dans Ashes of the Damned (mode Dirigé).
- Correction d'un problème où le texte de l'objectif ne se mettait pas à jour lors de la collecte des souvenirs avec Ol' Tessie dans Ashes of the Damned (mode Dirigé).
- Correction d'un problème où le marqueur d'objectif se mettait à jour avec un délai sur la puce de stabilisation dans Ashes of the Damned (mode Dirigé).
- Survie
- Réduction de la fréquence d'apparition des tâches T.E.D.D. en mode Survie.
commentaire (0)