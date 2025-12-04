Warzone : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 sur le battle royale Warzone.

Patch notes de la saison 1, MàJ du 4 décembre 2025 de Warzone Cartes Nouveautés Haven's Hollow, pour le mode Résurgence Points d'intérêt : Coal Depot, Lumbermill, Main Street, Mansion, Pond, Research Center, Riverboat, Train Station, Barn.

Verdansk Nouveaux points d'intérêt : Signal Station, Factory

Modes Nouveautés Modes à durée limitée pour les week-ends : Buyback Battle Royale (Week-end 1) Amped Battle Royale (Week-end 2) Ultra Fast Resurgence (Week-end 5)

Général Aim Assist Ajustement de la force à courte et longue portée, ainsi qu'un affinement des conditions de pleine activation afin de mieux équilibrer les affrontements entre les joueurs manettes et les joueurs clavier/souris.

Mouvement Sprint : Suppression de Tactical Sprint en tant que compétence de base. Tactical Sprint est désormais disponible via le Perk Sprinter. Augmentation des vitesses de sprint de base.

Combat Roll : Introduction de Combat Roll en tant que nouvel outil de mouvement, disponible via le Perk Mountaineer.

Mécaniques expérimentales : Activation de Wall Jump et du Grapphe Hook dans tous les modes à durée limitée, tout au long de la saison 1.

Loadouts Wildcards : Tous les Wildcarts ont été retirés. Overkill est désormais disponible pour tous les joueurs par défaut.

Accessoires : Les armes sont désormais limitées à 5 emplacements d'accessoires.

Options d'équipements : Un certain nombre d'équipements mortels et tactiques a été retiré. Ces éléments seront ainsi disponibles en tant que loot au sol durant les parties.

Équipements Stimulant : Stimulant peut désormais être activé immédiatement après avoir été touché par une grenade aveuglante ou une Concussion Grenate afin de supprimer les effets de désorientation.

Grenade Smoke : La Grenade Smile peut désormais éteindre les flammes persistances créées par les cocktails Molotov et les séries d'éliminations, de type Napalm.

Équipements disponibles : Needle Drone Point Turret C4 Combat Axe Cocktail Molotov Drill Charge Frag Mine de proximité Grenade collante Thermite Phantom Signal Pinpoint Grenade Psych Grenade Decoy Flash Heartbeat Sensor Stimulant Concussion Grenade Shock Charge Fumigène

Améliorations de terrain/combat Améliorations de terrain/combat disponibles : Echo Unit Portable Decontamination Station Boîte d'armures Deployable Cover Boîtes de munitions Drone de reconnaissance Système Trophy War Cry Redeploy Drone Beacon (seulement dans le mode Résurgence)

Séries d'éliminations Séries d'éliminations disponibles : Bunker Buster Care Package Cluster Strike Counter UAV Frappe de Napalm Precision Airstrike Supply UAV UAV

Perks Perks à looter : Reactive Armor, Scavenger, Mountaineer et Alertness sont disponibles en tant que récompenses de contrats. Tempered, Survivor, Reactive Armor et Alterness sont disponibles dans les coffres légendaires. Bomb Squad, Irradiated, Scavenger, Shrouded, Alterness, Veteran, Cold-Blooded et Reactive Armor sont disponibles dans le mode Résurgence.

Les catégories des Perks : Bleu : Mountaineer, Cold-Blooded, Grenadier, Scavenger, Veteran. Rouge : Bomb Squad, Reactive Armor, Sprinter, Alertness, Quick-Fix. Jaune : Adaptive, Ghost, Survivor, Tracker, Tempered.

Loot et économie Ajout des armes et équipements de Call of Duty: Black Ops 7.

Retrait des armes pré-Call of Duty: Black Ops 7.

Retrait des pistolets.

Retrait des masques à gaz.

Retrait des auto-réanimations.

Retraits d'accessoires aléatoires. Stations d'achat Ajustements : Redeploy : 4 000 $. Armor Plate : 300 $. Cluster Strike : 3 000 $. Precision Airstrike : 5 000 $. UAV : 6 000 $. Boîte de munitions : 4 000 $. Boîte d'armures : 4 000 $. Echo Unit : 1 500 $. Frappe de Napalm : 5 000 $. Counter UAV : 4 000 $. Loadout Drop Marker : 6 000 $ (Solo), 10 000 $ (Duo, Trio et Squad).

Contrats Des contrats supplémentaires sont désormais révélés lors des derniers cercles.

Le contrat Search & Destroy a été retiré. Armes Nouveautés M15 Mod 0 - Fusil d'assaut

AK-27 - Fusil d'assaut

MXR-17 - Fusil d'assaut

X9 Maverick - Fusil d'assaut

DS20 Mirage - Fusil d'assaut

Peacekeeper MK1 - Fusil d'assaut

Maddox RFB - Fusil d'assaut

Ryden 45K - SMG

RK-9 - SMG

Razor 9mm - SMG

Dravec 45 - SMG

Carbon 57 - SMG

MPC-25 - SMG

Kogot-7 - SMG

M10 Breacher - Fusil à pompe

Echo 12 - Fusil à pompe

Akita - Fusil à pompe

MK.78 - LMG

XM325 - LMG

Sokol 545 - LMG

M8A1 - Fusil tactique

Warden 308 - Fusil tactique

M34 Novaline - Fusil tactique

VS Recon - Fusil de précision

Shadow SK - Fusil de précision

XR-3 Ion - Fusil de précision

Jäger 45 - Pistolet

Velox 5.7 - Pistolet

Coda 9 - Pistolet

Aarow 109 - Lanceur

A.R.C. M1 - Lanceur

MX Ravager - Arme spéciale

Knife - Arme de mêlée

Flatline MK.II - Arme de mêlée

Ballistic Knife - Arme de mêlée Véhicules Polaris RZR Pro R 4 UTV et Polaris Sportsman XP 1000 ATV reviennent avec la saison 1.

Disponibles sur les cartes : Verdansk, Rebirth Island et Haven's Hollow. UI/UX Diverses améliorations visuelles pour l'HUD.

Armurerie Warzone : Toutes les armes que vous n'avez pas encore débloquées des titres actuels ou passés peuvent désormais être obtenues en complétant un Challenge dans l'Armory.

L'interface de rotation des playlists a été améliorée afin de mieux afficher les tailles d'escouades disponibles et les options de cartes.

Des informations supplémentaires sur le gameplay et les modes ont été ajoutées à l'écran de chargement pour améliorer la clarté lors de l'entrée en match.

Un nouveau Reward Feed a été ajouté, permettant aux joueurs de consulter l'historique de leurs récompenses récemment débloquées.

Un bouton dédié pour quitter le stand de tir fait son retour, remplaçant l'ancien système basé uniquement sur une touche.

Ajustements : Améliorations mineures de navigation dans les Loadouts. Améliorations mineures de l'UI de rotation des cartes dans le Play Tab. Les Legacy Weapons ont été déplacées vers un nouvel onglet Legacy dans le menu Weapons. Amélioration du flux du First-Time User Experience. Ajout de la fonctionnalité Weapon Build Share/Copy. Ajout des options Kick/Ban pour les Lobby Admins en Private Match. L'indicateur de Self-Revive a été déplacé à droite, à côté du Gas Mask et des Armor Plates. Mises à jour mineures de la disposition des Loot Cards afin d'améliorer la lisibilité. Les tooltips du First-Time User ont été déplacés sur la droite avec une meilleure présentation et un timing ajusté. Améliorations mineures des icônes de perks et d'équipement, incluant un meilleur retour visuel lors de leur utilisation. Amélioration mineure des notifications pour un affichage plus clair des messages à l'écran.



Comme vous le savez probablement déjà,, qui marque son intégration officielle dans le dernier opus de la franchise Call of Duty, soit Black Ops 7. De ce fait,Mais, sans plus attendre, voici. Le patch notes de Black Ops 7, qui se dote également de la saison 1, est à retrouver dans un article dédié.