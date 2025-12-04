Warzone : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 11h08
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 sur le battle royale Warzone.
Warzone : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails
Comme vous le savez probablement déjà, Warzone (ou anciennement nommé « Warzone 2.0 ») accueille, en ce jeudi 4 décembre 2025, la saison 1, qui marque son intégration officielle dans le dernier opus de la franchise Call of Duty, soit Black Ops 7. De ce fait, ce patch apporte plusieurs nouveautés sur le battle royale, mais aussi des changements et améliorations

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour du 4 décembre 2025, qui est liée à la saison 1 de Warzone. Le patch notes de Black Ops 7, qui se dote également de la saison 1, est à retrouver dans un article dédié.

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Patch notes de la saison 1, MàJ du 4 décembre 2025 de Warzone

Cartes

Nouveautés

  • Haven's Hollow, pour le mode Résurgence
    • Points d'intérêt : Coal Depot, Lumbermill, Main Street, Mansion, Pond, Research Center, Riverboat, Train Station, Barn.
  • Verdansk 
    • Nouveaux points d'intérêt : Signal Station, Factory

Modes

Nouveautés

  • Modes à durée limitée pour les week-ends : 
    • Buyback Battle Royale (Week-end 1)
    • Amped Battle Royale (Week-end 2)
    • Ultra Fast Resurgence (Week-end 5)

Général

  • Aim Assist
    • Ajustement de la force à courte et longue portée, ainsi qu'un affinement des conditions de pleine activation afin de mieux équilibrer les affrontements entre les joueurs manettes et les joueurs clavier/souris.

Mouvement

  • Sprint : 
    • Suppression de Tactical Sprint en tant que compétence de base.
    • Tactical Sprint est désormais disponible via le Perk Sprinter.
    • Augmentation des vitesses de sprint de base.
  • Combat Roll :
    • Introduction de Combat Roll en tant que nouvel outil de mouvement, disponible via le Perk Mountaineer.
  • Mécaniques expérimentales : 
    • Activation de Wall Jump et du Grapphe Hook dans tous les modes à durée limitée, tout au long de la saison 1.

Loadouts

  • Wildcards : 
    • Tous les Wildcarts ont été retirés.
    • Overkill est désormais disponible pour tous les joueurs par défaut.
  • Accessoires : 
    • Les armes sont désormais limitées à 5 emplacements d'accessoires.
  • Options d'équipements : 
    • Un certain nombre d'équipements mortels et tactiques a été retiré. Ces éléments seront ainsi disponibles en tant que loot au sol durant les parties.

Équipements

  • Stimulant : 
    • Stimulant peut désormais être activé immédiatement après avoir été touché par une grenade aveuglante ou une Concussion Grenate afin de supprimer les effets de désorientation.
  • Grenade Smoke :
    • La Grenade Smile peut désormais éteindre les flammes persistances créées par les cocktails Molotov et les séries d'éliminations, de type Napalm.
  • Équipements disponibles : 
    • Needle Drone
    • Point Turret
    • C4
    • Combat Axe
    • Cocktail Molotov
    • Drill Charge
    • Frag
    • Mine de proximité
    • Grenade collante
    • Thermite
    • Phantom Signal
    • Pinpoint Grenade
    • Psych Grenade
    • Decoy
    • Flash
    • Heartbeat Sensor
    • Stimulant
    • Concussion Grenade
    • Shock Charge
    • Fumigène

Améliorations de terrain/combat

  • Améliorations de terrain/combat disponibles : 
    • Echo Unit
    • Portable Decontamination Station
    • Boîte d'armures
    • Deployable Cover
    • Boîtes de munitions
    • Drone de reconnaissance
    • Système Trophy
    • War Cry
    • Redeploy Drone Beacon (seulement dans le mode Résurgence)

Séries d'éliminations

  • Séries d'éliminations disponibles : 
    • Bunker Buster
    • Care Package
    • Cluster Strike
    • Counter UAV
    • Frappe de Napalm
    • Precision Airstrike
    • Supply UAV
    • UAV

Perks

  • Perks à looter : 
    • Reactive Armor, Scavenger, Mountaineer et Alertness sont disponibles en tant que récompenses de contrats.
    • Tempered, Survivor, Reactive Armor et Alterness sont disponibles dans les coffres légendaires.
    • Bomb Squad, Irradiated, Scavenger, Shrouded, Alterness, Veteran, Cold-Blooded et Reactive Armor sont disponibles dans le mode Résurgence.
  • Les catégories des Perks : 
    • Bleu : Mountaineer, Cold-Blooded, Grenadier, Scavenger, Veteran.
    • Rouge : Bomb Squad, Reactive Armor, Sprinter, Alertness, Quick-Fix.
    • Jaune : Adaptive, Ghost, Survivor, Tracker, Tempered.

Loot et économie

  • Ajout des armes et équipements de Call of Duty: Black Ops 7.
  • Retrait des armes pré-Call of Duty: Black Ops 7.
  • Retrait des pistolets.
  • Retrait des masques à gaz.
  • Retrait des auto-réanimations.
  • Retraits d'accessoires aléatoires.

Stations d'achat

  • Ajustements : 
    • Redeploy : 4 000 $.
    • Armor Plate : 300 $.
    • Cluster Strike : 3 000 $.
    • Precision Airstrike : 5 000 $.
    • UAV : 6 000 $.
    • Boîte de munitions : 4 000 $.
    • Boîte d'armures : 4 000 $.
    • Echo Unit : 1 500 $.
    • Frappe de Napalm : 5 000 $.
    • Counter UAV : 4 000 $.
    • Loadout Drop Marker : 6 000 $ (Solo), 10 000 $ (Duo, Trio et Squad).

Contrats

  • Des contrats supplémentaires sont désormais révélés lors des derniers cercles.
  • Le contrat Search & Destroy a été retiré.

Armes

Nouveautés

  • M15 Mod 0 - Fusil d'assaut
  • AK-27 - Fusil d'assaut
  • MXR-17 - Fusil d'assaut
  • X9 Maverick - Fusil d'assaut
  • DS20 Mirage - Fusil d'assaut
  • Peacekeeper MK1 - Fusil d'assaut
  • Maddox RFB - Fusil d'assaut
  • Ryden 45K - SMG
  • RK-9 - SMG
  • Razor 9mm - SMG
  • Dravec 45 - SMG
  • Carbon 57 - SMG
  • MPC-25 - SMG
  • Kogot-7 - SMG
  • M10 Breacher - Fusil à pompe
  • Echo 12 - Fusil à pompe
  • Akita - Fusil à pompe
  • MK.78 - LMG 
  • XM325 - LMG
  • Sokol 545 - LMG
  • M8A1 - Fusil tactique
  • Warden 308 - Fusil tactique
  • M34 Novaline - Fusil tactique
  • VS Recon - Fusil de précision
  • Shadow SK - Fusil de précision
  • XR-3 Ion - Fusil de précision
  • Jäger 45 - Pistolet
  • Velox 5.7 - Pistolet
  • Coda 9 - Pistolet
  • Aarow 109 - Lanceur
  • A.R.C. M1 - Lanceur
  • MX Ravager - Arme spéciale
  • Knife - Arme de mêlée
  • Flatline MK.II - Arme de mêlée
  • Ballistic Knife - Arme de mêlée

Véhicules

  • Polaris RZR Pro R 4 UTV et Polaris Sportsman XP 1000 ATV reviennent avec la saison 1.
  • Disponibles sur les cartes : Verdansk, Rebirth Island et Haven's Hollow.

UI/UX 

  • Diverses améliorations visuelles pour l'HUD.
  • Armurerie Warzone :  Toutes les armes que vous n'avez pas encore débloquées des titres actuels ou passés peuvent désormais être obtenues en complétant un Challenge dans l'Armory.
  • L'interface de rotation des playlists a été améliorée afin de mieux afficher les tailles d'escouades disponibles et les options de cartes.
  • Des informations supplémentaires sur le gameplay et les modes ont été ajoutées à l'écran de chargement pour améliorer la clarté lors de l'entrée en match.
  • Un nouveau Reward Feed a été ajouté, permettant aux joueurs de consulter l'historique de leurs récompenses récemment débloquées.
  • Un bouton dédié pour quitter le stand de tir fait son retour, remplaçant l'ancien système basé uniquement sur une touche.
  • Ajustements : 
    • Améliorations mineures de navigation dans les Loadouts.
    • Améliorations mineures de l'UI de rotation des cartes dans le Play Tab.
    • Les Legacy Weapons ont été déplacées vers un nouvel onglet Legacy dans le menu Weapons.
    • Amélioration du flux du First-Time User Experience.
    • Ajout de la fonctionnalité Weapon Build Share/Copy.
    • Ajout des options Kick/Ban pour les Lobby Admins en Private Match.
    • L'indicateur de Self-Revive a été déplacé à droite, à côté du Gas Mask et des Armor Plates.
    • Mises à jour mineures de la disposition des Loot Cards afin d'améliorer la lisibilité.
    • Les tooltips du First-Time User ont été déplacés sur la droite avec une meilleure présentation et un timing ajusté.
    • Améliorations mineures des icônes de perks et d'équipement, incluant un meilleur retour visuel lors de leur utilisation.
    • Amélioration mineure des notifications pour un affichage plus clair des messages à l'écran.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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