Warzone : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails

Warzone : MàJ Saison 6 du 17 septembre 2026, patch notes et détails
Retrouvez tous les détails et le patch notes de la mise à jour introduisant la saison 6, qui a été déployée le 17 septembre 2026, de Warzone.
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Cartes
Nouveautés
- Haven's Hollow, pour le mode Résurgence
- Points d'intérêt : Coal Depot, Lumbermill, Main Street, Mansion, Pond, Research Center, Riverboat, Train Station, Barn.
- Verdansk
- Nouveaux points d'intérêt : Signal Station, Factory
Modes
Nouveautés
- Modes à durée limitée pour les week-ends :
- Buyback Battle Royale (Week-end 1)
- Amped Battle Royale (Week-end 2)
- Ultra Fast Resurgence (Week-end 5)
Général
- Aim Assist
- Ajustement de la force à courte et longue portée, ainsi qu'un affinement des conditions de pleine activation afin de mieux équilibrer les affrontements entre les joueurs manettes et les joueurs clavier/souris.
Mouvement
- Sprint :
- Suppression de Tactical Sprint en tant que compétence de base.
- Tactical Sprint est désormais disponible via le Perk Sprinter.
- Augmentation des vitesses de sprint de base.
- Combat Roll :
- Introduction de Combat Roll en tant que nouvel outil de mouvement, disponible via le Perk Mountaineer.
- Mécaniques expérimentales :
- Activation de Wall Jump et du Grapphe Hook dans tous les modes à durée limitée, tout au long de la saison 1.
Loadouts
- Wildcards :
- Tous les Wildcarts ont été retirés.
- Overkill est désormais disponible pour tous les joueurs par défaut.
- Accessoires :
- Les armes sont désormais limitées à 5 emplacements d'accessoires.
- Options d'équipements :
- Un certain nombre d'équipements mortels et tactiques a été retiré. Ces éléments seront ainsi disponibles en tant que loot au sol durant les parties.
Équipements
- Stimulant :
- Stimulant peut désormais être activé immédiatement après avoir été touché par une grenade aveuglante ou une Concussion Grenate afin de supprimer les effets de désorientation.
- Grenade Smoke :
- La Grenade Smile peut désormais éteindre les flammes persistances créées par les cocktails Molotov et les séries d'éliminations, de type Napalm.
- Équipements disponibles :
- Needle Drone
- Point Turret
- C4
- Combat Axe
- Cocktail Molotov
- Drill Charge
- Frag
- Mine de proximité
- Grenade collante
- Thermite
- Phantom Signal
- Pinpoint Grenade
- Psych Grenade
- Decoy
- Flash
- Heartbeat Sensor
- Stimulant
- Concussion Grenade
- Shock Charge
- Fumigène
Améliorations de terrain/combat
- Améliorations de terrain/combat disponibles :
- Echo Unit
- Portable Decontamination Station
- Boîte d'armures
- Deployable Cover
- Boîtes de munitions
- Drone de reconnaissance
- Système Trophy
- War Cry
- Redeploy Drone Beacon (seulement dans le mode Résurgence)
Séries d'éliminations
- Séries d'éliminations disponibles :
- Bunker Buster
- Care Package
- Cluster Strike
- Counter UAV
- Frappe de Napalm
- Precision Airstrike
- Supply UAV
- UAV
Perks
- Perks à looter :
- Reactive Armor, Scavenger, Mountaineer et Alertness sont disponibles en tant que récompenses de contrats.
- Tempered, Survivor, Reactive Armor et Alterness sont disponibles dans les coffres légendaires.
- Bomb Squad, Irradiated, Scavenger, Shrouded, Alterness, Veteran, Cold-Blooded et Reactive Armor sont disponibles dans le mode Résurgence.
- Les catégories des Perks :
- Bleu : Mountaineer, Cold-Blooded, Grenadier, Scavenger, Veteran.
- Rouge : Bomb Squad, Reactive Armor, Sprinter, Alertness, Quick-Fix.
- Jaune : Adaptive, Ghost, Survivor, Tracker, Tempered.
Loot et économie
- Ajout des armes et équipements de Call of Duty: Black Ops 7.
- Retrait des armes pré-Call of Duty: Black Ops 7.
- Retrait des pistolets.
- Retrait des masques à gaz.
- Retrait des auto-réanimations.
- Retraits d'accessoires aléatoires.
Stations d'achat
- Ajustements :
- Redeploy : 4 000 $.
- Armor Plate : 300 $.
- Cluster Strike : 3 000 $.
- Precision Airstrike : 5 000 $.
- UAV : 6 000 $.
- Boîte de munitions : 4 000 $.
- Boîte d'armures : 4 000 $.
- Echo Unit : 1 500 $.
- Frappe de Napalm : 5 000 $.
- Counter UAV : 4 000 $.
- Loadout Drop Marker : 6 000 $ (Solo), 10 000 $ (Duo, Trio et Squad).
Contrats
- Des contrats supplémentaires sont désormais révélés lors des derniers cercles.
- Le contrat Search & Destroy a été retiré.
Armes
Nouveautés
- M15 Mod 0 - Fusil d'assaut
- AK-27 - Fusil d'assaut
- MXR-17 - Fusil d'assaut
- X9 Maverick - Fusil d'assaut
- DS20 Mirage - Fusil d'assaut
- Peacekeeper MK1 - Fusil d'assaut
- Maddox RFB - Fusil d'assaut
- Ryden 45K - SMG
- RK-9 - SMG
- Razor 9mm - SMG
- Dravec 45 - SMG
- Carbon 57 - SMG
- MPC-25 - SMG
- Kogot-7 - SMG
- M10 Breacher - Fusil à pompe
- Echo 12 - Fusil à pompe
- Akita - Fusil à pompe
- MK.78 - LMG
- XM325 - LMG
- Sokol 545 - LMG
- M8A1 - Fusil tactique
- Warden 308 - Fusil tactique
- M34 Novaline - Fusil tactique
- VS Recon - Fusil de précision
- Shadow SK - Fusil de précision
- XR-3 Ion - Fusil de précision
- Jäger 45 - Pistolet
- Velox 5.7 - Pistolet
- Coda 9 - Pistolet
- Aarow 109 - Lanceur
- A.R.C. M1 - Lanceur
- MX Ravager - Arme spéciale
- Knife - Arme de mêlée
- Flatline MK.II - Arme de mêlée
- Ballistic Knife - Arme de mêlée
Véhicules
- Polaris RZR Pro R 4 UTV et Polaris Sportsman XP 1000 ATV reviennent avec la saison 1.
- Disponibles sur les cartes : Verdansk, Rebirth Island et Haven's Hollow.
UI/UX
- Diverses améliorations visuelles pour l'HUD.
- Armurerie Warzone : Toutes les armes que vous n'avez pas encore débloquées des titres actuels ou passés peuvent désormais être obtenues en complétant un Challenge dans l'Armory.
- L'interface de rotation des playlists a été améliorée afin de mieux afficher les tailles d'escouades disponibles et les options de cartes.
- Des informations supplémentaires sur le gameplay et les modes ont été ajoutées à l'écran de chargement pour améliorer la clarté lors de l'entrée en match.
- Un nouveau Reward Feed a été ajouté, permettant aux joueurs de consulter l'historique de leurs récompenses récemment débloquées.
- Un bouton dédié pour quitter le stand de tir fait son retour, remplaçant l'ancien système basé uniquement sur une touche.
- Ajustements :
- Améliorations mineures de navigation dans les Loadouts.
- Améliorations mineures de l'UI de rotation des cartes dans le Play Tab.
- Les Legacy Weapons ont été déplacées vers un nouvel onglet Legacy dans le menu Weapons.
- Amélioration du flux du First-Time User Experience.
- Ajout de la fonctionnalité Weapon Build Share/Copy.
- Ajout des options Kick/Ban pour les Lobby Admins en Private Match.
- L'indicateur de Self-Revive a été déplacé à droite, à côté du Gas Mask et des Armor Plates.
- Mises à jour mineures de la disposition des Loot Cards afin d'améliorer la lisibilité.
- Les tooltips du First-Time User ont été déplacés sur la droite avec une meilleure présentation et un timing ajusté.
- Améliorations mineures des icônes de perks et d'équipement, incluant un meilleur retour visuel lors de leur utilisation.
- Amélioration mineure des notifications pour un affichage plus clair des messages à l'écran.
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