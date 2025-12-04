Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 décembre 2025 à 11h40
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 sur Call of Duty: Black Ops 7.
Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails
Ce jeudi 4 décembre 2025 marque l'arrivée de la saison 1 sur le dernier opus de la licence Call of Duty, à savoir Call of Duty: Black Ops 7, qui est introduite via une toute nouvelle mise à jour. Comme vous vous en doutez, ce nouveau patch apporte plusieurs nouveautés, mais aussi divers changements et améliorations.

Mais, sans plus tarder, voici le patch notes en français de la mise à jour du 4 décembre 2025 apportant la saison 1 sur Black Ops 7. Si vous souhaitez connaître les changements pour le battle royale Warzone, qui s'offre également la saison 1, sachez que nous vous dévoilons son patch notes dans un article dédié.

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Patch notes de la saison 1, MàJ du 4 décembre 2025 de Call of Duty: Black Ops 7

Nouvelles armes

  • Kogot-7 - SMG
  • Maddox RFB - Fusil d'assaut
  • Ballistic Knife - Arme de mêlée
  • NX Ravager - Arme spéciale

Nouvel accessoire

  • Akita Scorchlink Akimbo

Nouvelle série d'éliminations pour le multijoueur

  • Deadeye Drone

Nouvelles cartes pour le multijoueur

  • Utopia - 6v6
  • Fate - 6v6
  • Odysseus - 6v6 et 2v2
  • Standoff - 6v6

Nouveaux modes de jeu

  • Prop Hunt
  • One in the Chamber
  • Sharpshooter
  • Sticks & Stones
  • Gun Game

Nouvelles cartes pour le Zombies

  • Astra Malorum
    • Nouvel ennemi : O.S.C.A.R.
    • Nouvelle arme miracle : LGM-1
  • Exit 115 pour le mode Survie

Nouveautés pour le Zombies

  • Retour du Perk-A-Cola : Mule Kick
  • Retour des mods de munitions : 
    • Light Mend
    • Shatter Blast
  • Retour des améliorations de combat/de terrain : 
    • Tesla Storm
    • Frost Blast
    • Mister Peeks
  • Nouveaux Gobblegums : 
    • Elemental Exposure
    • Slaylist
  • Directed Mode pour la carte Ashes of the Damned

Nouveautés pour le Endgame

  • Nouveaux événements de monde : 
    • Colossus of Avalon
    • Toxic Tyrant
  • Nouvelles compétences exotiques : 
    • Mega Punch
    • Conjuration
    • Echo Shell
    • Celebration
    • Frost Cloud
    • Resurrection
    • Shattered Shield
    • Graviton Reaction
  • Nouvelles armes exotiques : 
    • Killswitch
    • Swarmforge

Armes

Pénétration des balles

  • Augmentation légère des distances à partir desquelles les balles peuvent traverser de nombreux types de surfaces.
  • Les balles qui parviennent à pénétrer une surface subissent désormais un pourcentage fixe de perte de dégâts, quelle que soit la distance traversée.
  • FMJ augmente désormais la distance de pénétration et réduit la perte de dégâts liée à la pénétration.
  • Correction d'un problème empêchant FMJ d'améliorer les dégâts de pénétration comme prévu.

Ajustements

  • Fusils d'assaut :
    • M15 MOD 0 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 16.5" fusion Barrel.
    • AK-27 : 
      • Ajustements pour les accessoires : Strider Handstop, Flowguard Foregrip, Caliban Light Stock, Viktor-7R Stock et Pugil Heavy Stock.
    • MXR-17 : 
      • Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, EAM Steady-90 Grip et Winch Stock.
    • X9 Maverick : 
      • Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, Ethereal Wave Stock, Strider Overstep Stock et H°1-90 Full Stock.
    • DS20 Mirage : 
      • Ajustements pour les accessoires : Strider Handstop, Assault Division Stock, Weighted Stock et Redwell Carrion Stock.
    • Peacekeeper Mk1 : 
      • Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip et Swift-B Guard Stock.
  • SMG : 
    • Ryden 45K : 
      • Ajustements pour les accessoires : 11" Raunch 6L-R Barrel, 10.5" Greaves Whiptail Barrel, EAM Lightpath Foregrip, Collapsible Stock et SKE-02 Stock.
    • RK-9 : 
      • Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, Envoy Foregrip, Alliance Extended Mag, Ascot Drum Mag, Compact Void Mag, Nightfall Rapid Stock et VQ-45. Harpy Stock.
    • Razor 9mm : 
      • Ajustements pour les accessoires : EAM Lightpath Foregrip, EAM Steady-90 Grip, Serpent Pad et Renegade Pad.
    • Dravec 45 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 19" EAM Horizon Barrel, 14" Verse Barrel, EAM Heritage Stock et Serval Q-Step Stock.
    • Carbon 57 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 14" Rockleigh Barrel, 11" Greaves Repose Barrel, Quickstep Foregrip, Sapper Guard Handstop, Graph-Aero Stock et Bowen Resolute Pad.
    • MPC-25 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 13.1" Razorback Barrel, 10.4" Hydra Barrel, Quickstep Foregrip, Flowguard Foregrip, Viper Wire Stock, K-1 Pedal Stock et Arid Full Stock.
  • LMG : 
    • MK7.8 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 17" Bowen Moon Barrel, 18.5" Titan Hybrid Barrel, Quickstep Foregrip, Charon Light Stop et SwiftGuard Stock.
    • XM325 : 
      • Ajustements pour les accessoires : 24" Fractal-LRP Barrel, 20" Rist-76 Nova Barrel, VG-0 Light Stock, Strider Handstop et 2R-Mobility Stock.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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