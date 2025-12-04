Call of Duty: Black Ops 7 : MàJ Saison 1 du 4 décembre 2025, patch notes et détails

Treyarch (Call of Duty) est prêt à « créer quelque chose de nouveau »
Le studio de développement Treyarch regarde déjà vers l'avenir et se dit prêt à « créer quelque chose de nouveau, une expérience inédite ».
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Nouvelles armes
- Kogot-7 - SMG
- Maddox RFB - Fusil d'assaut
- Ballistic Knife - Arme de mêlée
- NX Ravager - Arme spéciale
Nouvel accessoire
- Akita Scorchlink Akimbo
Nouvelle série d'éliminations pour le multijoueur
- Deadeye Drone
Nouvelles cartes pour le multijoueur
- Utopia - 6v6
- Fate - 6v6
- Odysseus - 6v6 et 2v2
- Standoff - 6v6
Nouveaux modes de jeu
- Prop Hunt
- One in the Chamber
- Sharpshooter
- Sticks & Stones
- Gun Game
Nouvelles cartes pour le Zombies
- Astra Malorum
- Nouvel ennemi : O.S.C.A.R.
- Nouvelle arme miracle : LGM-1
- Exit 115 pour le mode Survie
Nouveautés pour le Zombies
- Retour du Perk-A-Cola : Mule Kick
- Retour des mods de munitions :
- Light Mend
- Shatter Blast
- Retour des améliorations de combat/de terrain :
- Tesla Storm
- Frost Blast
- Mister Peeks
- Nouveaux Gobblegums :
- Elemental Exposure
- Slaylist
- Directed Mode pour la carte Ashes of the Damned
Nouveautés pour le Endgame
- Nouveaux événements de monde :
- Colossus of Avalon
- Toxic Tyrant
- Nouvelles compétences exotiques :
- Mega Punch
- Conjuration
- Echo Shell
- Celebration
- Frost Cloud
- Resurrection
- Shattered Shield
- Graviton Reaction
- Nouvelles armes exotiques :
- Killswitch
- Swarmforge
Armes
Pénétration des balles
- Augmentation légère des distances à partir desquelles les balles peuvent traverser de nombreux types de surfaces.
- Les balles qui parviennent à pénétrer une surface subissent désormais un pourcentage fixe de perte de dégâts, quelle que soit la distance traversée.
- FMJ augmente désormais la distance de pénétration et réduit la perte de dégâts liée à la pénétration.
- Correction d'un problème empêchant FMJ d'améliorer les dégâts de pénétration comme prévu.
Ajustements
- Fusils d'assaut :
- M15 MOD 0 :
- Ajustements pour les accessoires : 16.5" fusion Barrel.
- AK-27 :
- Ajustements pour les accessoires : Strider Handstop, Flowguard Foregrip, Caliban Light Stock, Viktor-7R Stock et Pugil Heavy Stock.
- MXR-17 :
- Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, EAM Steady-90 Grip et Winch Stock.
- X9 Maverick :
- Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, Ethereal Wave Stock, Strider Overstep Stock et H°1-90 Full Stock.
- DS20 Mirage :
- Ajustements pour les accessoires : Strider Handstop, Assault Division Stock, Weighted Stock et Redwell Carrion Stock.
- Peacekeeper Mk1 :
- Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip et Swift-B Guard Stock.
- SMG :
- Ryden 45K :
- Ajustements pour les accessoires : 11" Raunch 6L-R Barrel, 10.5" Greaves Whiptail Barrel, EAM Lightpath Foregrip, Collapsible Stock et SKE-02 Stock.
- RK-9 :
- Ajustements pour les accessoires : Quickstep Foregrip, Envoy Foregrip, Alliance Extended Mag, Ascot Drum Mag, Compact Void Mag, Nightfall Rapid Stock et VQ-45. Harpy Stock.
- Razor 9mm :
- Ajustements pour les accessoires : EAM Lightpath Foregrip, EAM Steady-90 Grip, Serpent Pad et Renegade Pad.
- Dravec 45 :
- Ajustements pour les accessoires : 19" EAM Horizon Barrel, 14" Verse Barrel, EAM Heritage Stock et Serval Q-Step Stock.
- Carbon 57 :
- Ajustements pour les accessoires : 14" Rockleigh Barrel, 11" Greaves Repose Barrel, Quickstep Foregrip, Sapper Guard Handstop, Graph-Aero Stock et Bowen Resolute Pad.
- MPC-25 :
- Ajustements pour les accessoires : 13.1" Razorback Barrel, 10.4" Hydra Barrel, Quickstep Foregrip, Flowguard Foregrip, Viper Wire Stock, K-1 Pedal Stock et Arid Full Stock.
- LMG :
- MK7.8 :
- Ajustements pour les accessoires : 17" Bowen Moon Barrel, 18.5" Titan Hybrid Barrel, Quickstep Foregrip, Charon Light Stop et SwiftGuard Stock.
- XM325 :
- Ajustements pour les accessoires : 24" Fractal-LRP Barrel, 20" Rist-76 Nova Barrel, VG-0 Light Stock, Strider Handstop et 2R-Mobility Stock.
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