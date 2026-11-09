Warzone donne aux joueurs la possibilité d'acheter une Nuke

Depuis le lancement de la saison 1, les joueurs et les joueuses de Warzone peuvent acheter une Nuke, et ce, contre une certaine somme.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le battle royale Warzone 2.0 (désormais nommé Warzone ou Call of Duty: Warzone), s'est offert sa toute première saison, le 6 novembre dernier. Celle-ci a, bien évidemment, apporté plusieurs nouveautés, dont des armes ou encore des modes de jeu. D'ailleurs, comme repéré par la communauté, il est tout à fait possible d'acheter une Nuke sur Warzone.

Acheter une Nuke, c'est désormais possible sur Warzone

En plus d'autres nouveautés, la saison 1 a introduit le mode de jeu Rally Point/Point de ralliement sur le battle royale Warzone. Comme signalé par la communauté, au cours de parties dans le mode Rally Point sur la carte Zodiac, les joueurs et les joueuses de Warzone peuvent acheter une Nuke, qui cause une explosion nucléaire et met fin à la partie, via une station d'achat/de ravitaillement, et ce, contre 1 million de dollars. D'après les différents retours, cette bombe ne peut être achetée que par une seule équipe. Cela signifie que celles et ceux qui veulent mettre la main dessus doivent récolter un maximum de dollars, et ce, le plus rapidement possible durant un même match.

Le farm de la Nuke actuellement moins exigeant sur Warzone

Auparavant, obtenir une Nuke sur Warzone était une tâche aussi ardue que longue. Cet item rare nécessitait notamment d'avoir accès à la Quête du champion. Cela demandait de gagner cinq parties d'affilée ou bien de remporter 30 matchs au cours d'une même saison. La Quête du champion donnait alors naissance à de nouveaux objectifs, impliquant la collecte de différents objets radioactifs. Autant dire que, par le passé, récupérer une Nuke sur Warzone n'était pas donné et demandait pas mal d'investissement de la part d'une équipe. Ce qui est donc moins le cas en ce moment, avec l'arrivée du mode Rally Point sur Warzone.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warzone est disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le battle royale de Warzone est free-to-play, soit gratuit.