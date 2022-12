Warzone 2.0 : Une potentielle carte de Résurgence a fuité

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis le lancement officiel de, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si le mode de jeu Résurgence arrive sur le nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward. Plusieurs rumeurs circulent, à ce sujet, sur la Toile. D'ailleurs,En effet, l'utilisateur Reddit, iamDEVANS, a partagé il y a peu de temps une image sur ledit réseau social. Sur celle-ci, nous pouvons voir, dont la structure générale et les dimensions sont assez similaires aux maps de Résurgence sorties précédemment surnotamment Rebirth Island. En outre, nous pouvons lire les mentions suivantes : « Supported Games Modes » et, en plus de « 1x Ground War Area (24v24) » et « DMZ ».Néanmoins, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une carte officielle. Activision et Infinity Ward n'ont pas communiqué à ce sujet ni quant à l'arrivée du mode Résurgence sur Warzone 2.0. Le studio et l'éditeur en charge du battle royale avaient simplement indiqué au lancement du soft, notamment dans un article sur le site officiel : « Pour tous ceux qui sont fans des petites cartes de battle royale, attendez-vous à des développements passionnants sur Warzone 2.0 dans les saisons à venir ». Ainsi, il convient d'attendre une nouvelle annonce de leur part pour en avoir le cœur net.Pour rappel, Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC (via Steam et Battle.net).