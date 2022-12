Warzone 2.0 : Le mode Résurgence arrive-t-il ?

Le mode Résurgence arrive t-il sur Warzone 2.0 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, le mode de jeuest fortement apprécié par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, depuis l'arrivée du nouveau battle royale d'Activision et d'Infinity Ward, la communauté se demande si le modeÀ l'heure où nous écrivons ces lignes, et comme vous le savez probablement si vous jouez à, le mode de jeusur le dernier battle royale en date d'Activision et d'Infinity Ward. Pour rappel, le modene s'est rendu disponible, sur Call of Duty: Warzone, que plusieurs mois après sa sortie.Néanmoins, il y a de fortes chances que le modearrive sur. En effet, dans un article détaillant la Saison 1 deet, que vous pouvez retrouver sur le site officiel, nous pouvons lire la mention suivante : « Pour tous ceux qui sont fans des petites cartes de battle royale, attendez-vous à des développements passionnants sur Warzone 2.0 dans les saisons à venir ». Les termes « petites cartes de battle royale » renvoient très certainement au mode, qui, rappelons-le, propose aux joueurs de s'affronter sur des maps beaucoup moins grandes que celles disponibles en partie de battle royale classique. Il suffit, d'ailleurs, de regarder/comparer la carte Rebirth Island et celle de Caldera, de Call of Duty: Warzone, pour s'en rendre compte.De plus, plusieurs leaks (datant d'octobre 2022), notamment de TheGhostOfHope, suggèrent que le modese rendra bel et bien disponible sur, et ce à la mi-2023. Or, ces informations sont, pour le moment, à prendre avec des pincettes. Il est préférable d'attendre une communication officielle de la part d'Activision ou bien d'Infinity Ward pour en savoir plus. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC (launcher Battle.net et plateforme Steam). Le titre est free-to-play.