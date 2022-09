Warzone 2.0 : Sa date de sortie et de nouveaux détails dévoilés

Warzone 2.0, date de sortie et nouvelles informations

Introducing Al Mazrah - the brand-new Battle Royale map for #Warzone2



📈 Built for Next Gen

🟢 New Multi-Circle closure

🛥 Water combat

⚔️ Gulag 2.0

💪 Take on enemies at Strongholds

🔥 Plus more



Where is the squad dropping first? 🪂 #CODNext pic.twitter.com/aShCP7FqAq — Call of Duty @ #CODNext (@CallofDuty) September 15, 2022

Lors du Call of Duty: Next, qui a eu lieu le 15 septembre dernier, Activision Blizzard et Infinity Ward ont dévoilé deconcernantet. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont pu avoir un bel aperçu du multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2. À cette occasion,Pour rappel, au cours du mois d'août, un document interne dévoilant le planning d'Activision Blizzard avait fuité sur la Toile. Celui-ci révélait une potentielle date de sortie pour Warzone 2.0. Or, rien n'avait été confirmé, à ce moment-là. Mais c'est chose révolue, désormais. C'est officiel :sur la plupart des plateformes de jeu et sera free-to-play.D'ailleurs, durant le Call of Duty: Next, nous avons eu le droit à de nombreux détails concernant Warzone 2.0, qui est étroitement lié à Call of Duty: Modern Warfare 2. Ainsi,de Call of Duty: Modern Warfare 2 seront disponibles sur le battle royale : par exemple, les joueurs et les joueuses pourront aller sous l'eau et tirer sur leur(s) adversaire(s) ou bien se déplacer grâce à divers véhicules, dont il faudra gérer la jauge d'essence.De plus, Warzone 2.0 disposera d', dans lequel il faudra s'allier avec un autre joueur pour défaire l'équipe ennemie, et ainsi revenir dans la partie se déroulant sur. Cette très grande map comportera de nombreux POI, tels que Observatory, Ahkdar Village, Marshlands, Airport, et des forteresses protégées par l'IA. Par ailleurs, remarquons que sur Warzone 2.0, les joueurs devront composer avec un nouveau paramètre : le cercle pourra se diviser en trois parties distinctes, à certains moments.Finalement,a été confirmé durant l'événement. Celui-ci devrait être disponible au lancement officiel de Warzone 2.0. Nous devrions en savoir plus, à ce sujet, dans les prochaines semaines.Rappelons, encore une fois, que Warzone 2.0 se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le 16 novembre prochain. Le titre sera free-to-play.