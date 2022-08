Warzone 2.0 : Un leak révèle une potentielle date de sortie

Breaking: An internal document image has leaked revealing Warzone 2 launch date as November 16th



Image shared on r/classicwow Reddit pic.twitter.com/JUe3fx1G0M — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 16, 2022

Depuis un moment maintenant, nous savons que Warzone 2.0 doit se rendre disponible sur la plupart des plateformes de jeu , après le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 2. Malheureusement, Activision Blizzard n'a pas encore dévoilé la date de sortie officielle de Warzone 2.0. Or, celle-ci semble avoir fuité.En effet, récemment, un document interne dévoilant le planning d'Activision Blizzard a fuité. Partagé sur Reddit et par le compte Twitter CharlieINTEL, ce leak révèle. Selon les informations partagées sur ledit document, la sortie de Warzone 2.0 serait fixée au 16 novembre prochain.Néanmoins, nous vous invitons à prendre ces informations avec des pincettes. Il ne s'agit là que d'un leak. Rien n'a été confirmé ou officialisé, pour le moment. Ainsi, il est préférable d'attendre une communication officielle de la part d'Activision, pour connaître la vraie date de sortie de Warzone 2.0.Rappelons que le showcase Call of Duty: Next est prévu pour le mois de septembre et devrait, ainsi, permettre aux joueurs et aux joueuses d'en apprendre plus quant au mode multijoueur deet au contenu de Warzone 2.0. Ce sera également l'occasion d'avoir de nouvelles informations au sujet du portage de Call of Duty: Warzone sur smartphones (plus connu sous le nom de « Project Aurora »).