Warzone 2.0 : MàJ Saison 1 Rechargée/Reloaded du 5 décembre 2024, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour apportant la saison 1 Rechargée/Reloaded, lancée le 5 décembre 2024, sur Warzone.

Patch note de la saison 1 Rechargée/Reloaded, MàJ du 5 décembre 2024 sur Warzone Modes Holiday Rush (mode à durée limitée) Rejoignez les festivités dans ce mode Résurgence effréné dans lequel les joueurs s'affrontent pour obtenir de précieux cadeaux. Gardez un œil sur le ciel pour un invité spécial et faites attention aux boules de neiges jaunes. Nombre de joueurs : 40. Taille de l'escouade : Squad. Carte : Area 99.

Slay Ride Resurgence (mode à durée limitée) Le Père Noël mort-vivant est de retour à Urzikstan ! Affrontez des joueurs, battez le Père Noël mort-vivant et ses sbires zombies, capturez des arbres de Codmas pour récupérer du loot puissant et faites la course pour contrôle le train d'Urzikstan dans ce mode de jeu festif et plein d'action. Nombre de joueurs : 56. Taille de l'escouade : Squad. Carte : Urzikstan.

Mode Classé/Ranked Play Le jeu classé/Ranked Play fait son retour triomphal le 5 décembre 2024. Pour accéder à ce mode, les joueurs doivent se classer parmi les meilleures escouades dans au moins 30 matchs pour pouvoir faire la queue et commencer à grimper dans les rangs. « Meilleur classement » signifie terminer parmi les 6 meilleures équipes dans Résurgence ou les 15 meilleures équipes dans le mode Battle royale. Restrictions : Armes : Toutes les armes de Modern Warfare. Tous les lanceurs. Accessoires : Toutes les lunettes thermiques. Tous les accessoires canons de type lanceur. Canon : CHF Barrel. Mods de tir : Rapid Fire et Dragon's Breath. Amélioration de terrain : Reinforcement Flare. Scorestreaks : Foresight. Senty Turret. Perks : Birdseye. Alertness. Specialist. Véhicules : Cargo Truck. Triumph TF 250-X. Contrats : Big Game Bounty. Elite Contracts. Divers : Tchat de proximité. Text to Chat. Emotes. Événements du Goulag. Rangs : Bronze (Rang) - Rang de départ (SR) - N/A (Tiers) Silver - 900 SR - I, II, III Gold - 2 100 SR - I, II, III Platinum - 3 600 SR - I, II, III Diamond - 5 400 SR - I, II, III Crimson - 7 500 SR - I, II, III Iridescent - 10 000 SR - N/A Top 250 - 10 000+ SR - N/A Différentes récompenses sont prévues.

Performance Améliorations des performances du serveur : Nous avons mis en œuvre plusieurs mises à jour destinées à améliorer les performances du serveur, afin de garantir une expérience plus fluide et plus fiable.

Stations d'achat Ajustements : Remise pour les spécialistes : La remise Firesale pour les spécialistes est passée de 30 % ) 50 %, afin de s'aligner sur les autres articles.

Perks Nouveauté : Reflexes : Les explosifs déclenchés se déclenchent avec un délai lorsqu'on passe devant eux en sprintant. Débloqué via un événement.

Killstreaks Nouveauté : Bunker Buster : Augmentation des dégâts maximums de 237 à 300. Diminution des dégâts minimums de 112 à 50. Lorsque le Système Trophy intercepte Bunker Buster, il inflige un peu moins de dégâts dans la zone pour tenir compte de l'augmentation des dégâts maximums.

Armes Nouvelles armes AMR Mod 4 - Fusil de précision S'obtient via un événement.

Maelstrom - Fusil à pompe S'obtient via un événement.

Cleaver - Arme de mêlée S'obtient via un événement.

Nouveaux accessoires 3-Round Burst Mod Conversion pour XM4 S'obtient via un événement.

3-Round Burst Mod Conversion pour Kompakt 92 S'obtient via un événement.

Ajustements pour les armes Fusils d'assaut



AK-74 Portée de dégâts maximale : Avant : 36 dégâts de 0 à 45,72 m. Après : 36 dégâts de 0 à 53,34 m.

Portée de dégâts moyenne : Avant : 33 dégâts de 45,72 à 66 m. Après : 33 dégâts de 53,34 à 71 m.

Portée de dégâts minimale : Avant : 28 dégâts au-delà de 66 m. Après : 28 dégâts au-delà de 71 m.

Ajustements supplémentaires : Vitesse des balles augmentée de 760 m/s à 830 m/s.

AMES 85 Vitesse des balles augmentée de 760 m/s à 810 m/s. AS VAL Portée de dégâts maximale : Avant : 27 dégâts de 0 à 40,6 m. Après : 27 dégâts de 0 à 48,26 m.

Portée de dégâts moyenne : Avant : 24 dégâts de 40,6 à 53,34 m. Après : 24 dégâts de 48,26 à 66 m.

Portée de dégâts minimale : Avant : 22 dégâts au-delà de 53,34 m. Après : 22 dégâts au-delà de 66 m.

Ajustements supplémentaires : Vitesse des balles augmentée de 725 m/s à 790 m/s. Temps d'entrée en visée réduit de 230 ms à 220 ms.

Goblin Mk2 Vitesse des balles augmentée de 740 m/s à 800 m/s. GPR 91 Vitesse des balles augmentée de 730 m/s à 780 m/s. Krig C Portée de dégâts maximale : Avant : 35 dégâts de 0 à 43,18 m. Après : 35 dégâts de 0 à 47 m.

Portée de dégâts moyenne : Avant : 32 dégâts de 43,18 à 55,8 m. Après : 32 dégâts de 47 à 63,1 m.

Portée de dégâts minimale : Avant : 29 dégâts au-delà de 55,8 m. Après : 29 dégâts au-delà de 63,1 m.

Ajustements supplémentaires : Vitesse des balles augmentée de 750 m/s à 815 m/s.

Model L Vitesse des balles augmentée de 770 m/s à 820 m/s. XM4 Vitesse des balles augmentée de 750 m/s à 800 m/s. STG44 (MWIII) Multiplicateur de dégâts pour le bas du torse réduit de 1,3x à 1,15x. Fusils de combat



DTIR 30-06 (MWIII) Réduction de la vitesse des balles : Passée de 800 m/s à 730 m/s.

Diminution du multiplicateur pour le haut du torse : Réduit de 1,3x à 1,2x.

Diminution des multiplicateurs pour les bras : Réduit de 1,3x à 1x.

Diminution des multiplicateurs pour les jambes : Réduit de 1x à 0,9x. SMG



C9 Deuxième portée de dégâts intermédiaire : Portée augmentée de 22,3 à 31 m (au lieu de 29,7 m).

Portée minimale de dégâts : Portée augmentée de >31 m (au lieu de >29,7 m).

Ajustements supplémentaires : Multiplicateur de dégâts pour les tirs à la tête : Augmenté de 1,07x à 1,1x. Multiplicateur de dégâts pour les jambes : Augmenté de 0,77x à 0,9x.

Kompakt 92 Portée de dégâts maximale : Portée légèrement augmentée de 0 à 10,5 m (au lieu de 10,2 m).

Portée de dégâts intermédiaire : Portée augmentée de de 10,5 à 20,32 m (au lieu de 10,2 à 20,32 m).

Ajustements supplémentaires : Multiplicateur de dégâts pour les tirs à la tête : Augmenté de 1,07x à 1,15x. Multiplicateurs pour le haut du torse et les bras : Augmentés de 1x à 1,07x. Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes : Augmentés de 0,9x à 0,95x. Amélioration notable : Les tirs à la tête nécessitent une balle de moins pour tuer, et les tirs aux jambes ou au bas du torse sont moins pénalisants.

Striker 9 (MWIII) Multiplicateur pour les tirs à la tête : Réduit de 1,25x à 1,22x.

Multiplicateur pour le haut du torse : Réduit de 1,15x à 1,1x.

Multiplicateur pour le bas du torse : Réduit de 1,1x à 1x.

Vitesse des balles : Réduite de 500 m/s à 470 m/s. Static-HV (MWIII) Multiplicateur pour les tirs à la tête : Réduit de 1,2x à 1,15x. Multiplicateurs pour le haut et le bas du torse ainsi que les bras : Réduits de 1,1x à 1x. Mitrailleuses



GPMG-7 Portée de dégâts maximale : Augmentée à 40,64 m (au lieu de 35,56 m).

Portée de dégâts intermédiaire : Augmentée à 40,64 - 55,88 m (au lieu de 35,56 - 48,26 m).

Portée minimale de dégâts : Augmentée à >55,88 m (au lieu de >48,26 m).

Ajustements supplémentaires : Multiplicateurs pour le haut du torse et les bras : Augmentés de 0,94x à 1x. Vitesse des balles : Augmentée de 690 m/s à 750 m/s. Vitesse de visée (ADS) : Réduite de 460 ms à 410 ms (plus rapide).

PU-21 Portée de dégâts intermédiaire : Augmentée à 40,64 - 58,42 m (au lieu de 40,64 - 52,07 m).

Portée minimale de dégâts : Portée augmentée à >58,42 m (au lieu de >52,07 m), dégâts réduits à 23 (au lieu de 24).

Ajustements supplémentaires : Multiplicateur pour les tirs à la tête : Augmenté de 1,1x à 1,12x. Multiplicateurs pour le haut du torse et les bras : Augmentés de 1x à 1,07x. Vitesse des balles : Augmentée de 700 m/s à 760 m/s. Vitesse de visée (ADS) : Réduite de 435 ms à 400 ms (plus rapide).

XMG Multiplicateurs pour le haut du torse et les bras : Augmentés de 1x à 1,04x.

Vitesse des balles : Augmentée de 710 m/s à 770 m/s.

Vitesse de visée (ADS) : Réduite de 450 ms à 420 ms (plus rapide). RAAL MG (MWII) JAK Protean AMP Ajustements des dégâts

Portée de dégâts maximale : Portée augmentée à 0 - 40 m (au lieu de 0 - 30 m), dégâts réduits à 25 (au lieu de 45).

Portée minimale de dégâts : Portée augmentée à >40 m (au lieu de >30 m), dégâts réduits à 20 (au lieu de 30).

Fusils tactiques



AEK-973 Vitesse des balles : Augmentée de 860 m/s à 900 m/s. DM-10 Vitesse des balles : Augmentée de 850 m/s à 890 m/s. SWAT 5.56 Portée de dégâts maximale : Augmentée à 0 - 40,64 m (au lieu de 0 - 33,02 m).

Portée de dégâts minimale : Augmentée à >40,64 m (au lieu de >33,02 m).

Ajustements supplémentaires : Multiplicateurs pour les bras : Augmentés de 0,82x à 1x. Vitesse des balles : Augmentée de 830 m/s à 870 m/s.

Tsarkov 7.62 Vitesse des balles : Augmentée de 875 m/s à 915 m/s. Fusils à pompe



Lockwood 300 (MWII) Dégâts maximums : Réduits de 50 à 28.

Fusil de précision



SP-X 80 (MWII) L'indication des dégâts a été corrigée. Désormais, un tir à la tête dans la plage de dégâts maximum tuera immédiatement l'ennemi, assurant un tir d'un coup. Loot Ajustements SMG pillables : Mise à jour de la taille des chargeurs des SMG pour qu'ils soient plus grands que 30 cartouches.

Audio Ajustement : Réduction du volume de l'effet de réverbération sur Urzikstan.

Paramètres Sensibilité du stick de la manette : Le système de curseurs de sensibilité du stick de la manette est passé d'une échelle de 1 à 20 à une échelle de 0,10 à 4,00. Cela permettra aux joueurs de contrôler plus finement leurs valeurs de sensibilité et d'avoir plus de transparence sur l'effet de leurs changements. Les paramètres de sensibilité précédemment définis seront conservés.



(ou « Warzone 2.0 » de son ancien nom) se dote, en ce jeudi 5 décembre 2024, de la saison 1 Rechargée/Reloaded. Bien évidemment, qui dit nouvelle mi-saison, dit. Ce patch introduit, comme vous vous en doutez, une pléthore de nouveautés, dont des modes de jeu, des armes et bien d'autres choses.Mais, sans plus tarder, voici