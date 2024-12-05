Black Ops 6 : Saison 1 Rechargée, patch notes de la mise à jour

Call of Duty: Black Ops 6 va quitter l'application Call of Duty HQ
Call of Duty: Black Ops 6 va, très prochainement, devenir un téléchargement autonome.
Patch notes Black Ops 6 saison 1 Rechargée
Nouveautés
Nouvelles cartes
- Hacienda (6v6)
- Apparue pour la dernière fois dans Black Ops 4, cette carte compétitive emblématique est de retour et renvoie les opérateurs dans le célèbre domaine viticole. Combattez dans le manoir à ciel ouvert de deux étages avec vue sur la cour immaculée en contrebas. Depuis le grand foyer, après la statue de lion, dirigez-vous vers le garage de la salle d'exposition ou allez dans le jardin pour continuer le combat à l'extérieur. À l'autre bout de la propriété, admirez l'aquarium intégré au-dessus de la chambre forte.
- Racket (2v2, 6v6)
- Il est temps d'ouvrir le cœur de l'opération de blanchiment d'argent des Luttazzi et de les frapper là où ça fait vraiment mal. Ouvrez une brèche dans les locaux de cette chambre forte souterraine de petite taille, une ligne de carreaux brisés marquant le chemin du bulldozer central placé devant la chambre forte des lingots d'or. Les œuvres d'art dégradées et l'emblème de la famille Luttazzi barré indiquent non seulement la cupidité, mais aussi la malveillance. En combat, cependant, laissez tout cela de côté - gardez vos sens aiguisés et votre tête sur les rotules tout en naviguant dans les nombreux coins étroits et espaces clos de la carte.
- Nuketown Holiday (6v6)
- Nuketown fait peau neuve pour les fêtes de fin d'année. Enfilez votre tenue d'hiver et attrapez des boules de neige !
Nouveaux modes temporaires
- Ran-Snack (12 décembre)
- Infectious Holiday (12 décembre)
Nouvelles armes
- Maelstrom - Fusil à pompe
- AMR Mod 4 - Fusil de Sniper
- Cleaver - Arme de mêlée
Autres nouveautés
- Deux nouveaux perks
- 2 nouveaux accessoires d'arme
Équilibrage des armesNous publierons un important correctif d'équilibrage des armes peu après le lancement de la Saison 1 Reloaded. Ce correctif répondra à certains des commentaires les plus fréquents de la communauté que nous avons reçus. Voici quelques-uns des changements de haut niveau, avec des notes détaillées à venir plus tard.
- Amélioration des dégâts à la tête sur les armes automatiques.
- Suppression totale du balancement au début de l'ADS sur les fusils de sniper.
- Réduction du recul visuel, du balancement et du bob
Nouveautés du mode Zombies
Nouvelle carte
- Citadelle des Morts
- L'un des plus anciens sites d'Avalon, la Citadelle est évitée par les habitants à la fois pour son histoire sinistre et parce qu'elle est une base d'opérations pour la famille criminelle connue sous le nom de Syndicat français. Le château a été établi dans les années 1100 sur le site d'une léproserie, et sa construction a été achevée un siècle plus tard. Dans les années 1300, le chevalier renégat Guy de Saint Michel et ses quatre hommes de main prirent possession de la forteresse et instaurèrent un règne de terreur criminelle qui donna naissance au Syndicat.
Nouveau zombie
- Doppelghast
- Étape suivante dans la chaîne évolutive de la métamorphose de l'éther sombre, les doppelghasts sont violents et présentent des mouvements erratiques et inquiétants, comme si chaque tête luttait indépendamment pour le contrôle de son corps. Ils titubent, se nouent au hasard pour effectuer des manœuvres rapides et inattendues et ont tendance à distancer leurs congénères plus petits grâce à leurs pieds puissants et allongés.
Autres nouveautés
- Nouveau Perk-A-Cola
- Nouveau type de munitions
- Nouveaux GobbleGums
Changements
Mises à jour générales
- Réduction du nombre d'apparitions de Mangler dans les rondes moyennes à hautes.
- Mise en place d'un plafond maximum pour les Mangler actifs dans le jeu, augmentant progressivement jusqu'à ce que le plafond soit libéré au tour 100.
- Réduction de la santé du canon de bras du Mangler.
- Réduction significative de la durée des rounds spéciaux en réduisant le nombre de spawns et en ajustant le délai de spawn pour les rounds spéciaux.
- Échelonnement des dégâts des parasites entre les rounds 31 à 91.
- Légère augmentation de l'échelle des dégâts pour les zombies de base entre les rounds 150 et 400.
- Correction d'un problème qui empêchait les zombies d'apparaître normalement après le chargement d'une sauvegarde.
- Correction d'un problème qui faisait que rarement tous les joueurs étaient mis à terre sans moyen de réanimation et devaient attendre de se vider de leur sang avant que le match ne s'achève.
- Correction d'un problème en écran partagé où le joueur 1 n'apparaissait pas avec le bon chargement.
Armes
- Ajout du Krig C, du Saug, du Sirin 9mm et du Power Drill à la Mystery Box.
- Correction d'un problème où l'AK-74 avait un recul plus faible.
- Correction d'un problème d'affichage de la rareté de certaines armes.
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