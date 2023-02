Warzone 2.0 : Les joueurs veulent pouvoir retourner en jeu après un lag

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis son lancement, le battle royale d'Activision et d'Infinity Ward,, n'est malheureusement pas exempt de problèmes techniques. Certains sont, évidemment, plus gênants et plus frustrants que d'autres. À l'image deD'ailleurs, l'utilisateur Reddit WoahBroCoolYourTats a récemment rédigé une publication, sur ledit réseau social, à ce sujet. Ce dernier écrit : « [...] L'un des plus gros problèmes dont les joueurs sont victimes est un lag, qui peut les amener à quitter la partie. Cela peut être frustrant, surtout si vous avez bien joué et que vous êtes proche de la victoire [...] ». Quand ce problème arrive, cela impacte nécessairement toute l'équipe, qui se retrouve en infériorité numérique par rapport aux autres (si elles n'ont pas perdu de joueurs, de leur côté).De ce fait, l'utilisateur Reddit demande à ce que« [...] En conclusion, les joueurs devraient avoir le droit de rejoindre une partie de Warzone, après en avoir été exclu [...] ».Cette fonctionnalité, généralement très appréciée, est présente sur plusieurs jeux, notamment sur PUBG , pour ne citer qu'un seul exemple.Cela pourrait effectivement être une bonne idée. D'ailleurs, d'après les différents commentaires, de nombreux joueurs semblent avoir rencontré ce problème. Pour autant, à l'heure actuelle,Pour rappel,est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via le launcher Battle.net et via la plateforme Steam).