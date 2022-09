Warzone 2.0 : Fortune's Keep et Rebirth Island ne seraient pas du voyage après la sortie de Warzone 2.0

🚨 BIG NEWS FOR RESURGENCE MAINS 🚨



Rebirth Island AND Fortune's Keep will be REMOVED from Current Warzone following the release of Warzone 2.0. pic.twitter.com/kvuWOj4uiM — Hope (@TheGhostOfHope) September 28, 2022

La suite dee marquerait doncsur la première version du jeu. L'information provient de l'un des leakers les plus suivis par la communauté :. L'insider est même revenu à la charge en appuyant la véracité de ses dires.Après la sortie de sa suite,, en référence à la carte du même nom. Un changement de nom qui va dans le sens du leak potentiel de TheGhostofHope.Il s'agirait d'une volonté de. Toutefois, un problème pourrait venir freiner ce déplacement de masse. L'intérêt de ces deux cartes était leur taille, plus réduite que celle de Caldera.Elles offraient de l'action plus immédiate et un théâtre plus cloisonné que la carte principale. Une expérience qui viendrait à disparaître avec elles, puisqu'aucun équivalent n'a été annoncé surpour l'instant. Comme il ne s'agit que d'une rumeur,Les amateurs de Warzone, quelles que soient leurs préférences, pourront retrouver Warzone 2.0, quelques semaines après Modern Warfare 2 . Il a été annoncé comme étant entièrement free-to-play, toutes plateformes confondues.