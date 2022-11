Warzone 2.0 est-il free-to-play ?

Les joueurs et les joueuses, appréciant fortementet aimant plus généralement la franchise, attendent avec impatience. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent si le nouveau battle royale d'Activision adopte le même système économique que celui de son aîné, soit la gratuité, et doncÀ de multiples reprises, Activision a affirmé que, tout comme Call of Duty: Warzone,. De ce fait,, à sa sortie officielle. À la date du 16 novembre, il suffira donc de se rendre sur la page dédiée au jeu, sur les différents stores (PlayStation Store, Microsoft Store, Battle.net) pour télécharger et installer Warzone 2.0.Néanmoins, il y a fort à parier que le titre disposera d'une boutique en jeu, via laquelle les joueurs pourront acheter, s'ils le désirent, des cosmétiques divers, notamment pour les Opérateurs ou bien les armes. Par ailleurs, un Passe de combat sera disponible au lancement officiel de la Saison 1, dont la date de déploiement est déjà connue.Pour rappel, à la sortie de, nous pourrons découvrir et parcourir, intitulée Al Mazrah. Celle-ci possède près d'une vingtaine de POI. Notons également que sur cette map, nous devrons composer avec une nouveauté qui devrait changer nos habitudes : la zone de sécurité, dans laquelle nous nous protégeons du gaz, se divisera en trois cercles distincts en cours de partie. Ce qui multipliera les zones de conflit, pendant un certain laps de temps. À la fin, les trois cercles se regrouperont en un seul. Sans oublier,, entre autres.Rendez-vous donc le 16 novembre prochain pour découvrir, devant sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.