Call of Duty: MW2/Warzone 2.0 : Quand débute la Saison 1 ?

Date de lancement de la Saison 1 sur Call of Duty: Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Launch is just the beginning...



📈 Oct 28 - Nov 15 | Level up during the #MWII Pre-Season



💥 Nov 16 | Season 01 drops including #Warzone2 with DMZ and BR modes + a returning #MWII fan-favorite map and Spec Ops updates



🧩 Dec 14 | All-new mode 'Raids' launches pic.twitter.com/qtyARFkVsz — Call of Duty (@CallofDuty) October 18, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Quelques jours avant la sortie officielle de, Activision a partagé de nouvelles et nombreuses informations concernant cet opus et son prochain battle royale,, notamment via un récent article à retrouver sur le site officiel . Cela nous a donc permis d'apprendre, entre autres,Bien que la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 ait lieu à la fin du mois d'octobre 2022, le battle royale, lui, n'arrive qu'à la mi-novembre. Activision a donc fait le choix d'attendre avant de lancer la Saison 1.En effet, sachez quene sera pas disponible à sa sortie, étant donné que d'après les dernières informations partagées,sera déployée sur le soft, au moment de la sortie officielle du battle royale. Ainsi, comme vous l'aurez compris,, sur. De ce fait, la période entre le 28 octobre et le 15 novembre est considérée comme une « pré-saison ».Laintroduira de nouveaux éléments à Call of Duty: Modern Warfare 2, dont un Passe de combat, une nouvelle carte ainsi que le mode DMZ. Par ailleurs, grâce à cet article, nous apprenons également que la Saison 1 Reloaded devrait être lancée le 14 décembre de cette année. Cette mi-saison apportera, notamment, les Raids.Rendez-vous donc lepour découvrirde Call of Duty: Modern Warfare 2 et de Warzone 2.0.