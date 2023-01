Warzone 2.0 : DMZ : La Saison 2 introduira de nouvelles missions et différents ajustements

We want to share some updates coming to Season 02 for Multiplayer, DMZ and Battle Royale with our community.



Read the @InfinityWard community update that covers a wide range of topics and adjustments in order to deliver a better player experience ▶️ https://t.co/Kr7LQfQuJY pic.twitter.com/q2iG2Ptkit — Call of Duty (@CallofDuty) January 25, 2023

Au moment où nous écrivons ces lignes, il ne reste plus que quelques jours à patienter avant de découvrir la Saison 2 de Call of Duty: Modern Warfare 2 et. D'ailleurs,, disponible via le battle royale.En effet, comme indiqué dans un article récemment publié sur le site officiel,. Ainsi, les développeurs ont prévu desur la carte Al Mazrah. De plus, la Saison 2 apportera, notamment quant à la précision des tirs à distance de ces ennemis et leur nombre.Par ailleurs, suite aux retours de la communauté,. Néanmoins, les dernières constitueront toujours un challenge, et ce même pour « les opérateurs expérimentés ». À ce sujet, de, au lancement de la Saison 2, sur le mode DMZ. D'ailleurs, d'après les informations partagées, certaines nous enverront au Building 21 . Sans oublier, l'ajout d'une. Finalement, remarquons que cette nouvelle saison réinitialisera l'inventaire (de contrebande, y compris les clés) des joueurs et leur progression dans les missions de faction.Rappelons, pour finir, que Warzone 2.0 est disponible gratuitement sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC (via le launcher Battle.net et via la plateforme de Valve, Steam).