Warzone 2.0 : Building 21, où le trouver dans le mode DMZ ?

Le Building 21 dans DMZ

Son emplacement est top secret. Ses propriétaires sont inconnus. Mais une chose est sûre à propos de ce laboratoire biologique clandestin baptisé Building 21 : seuls les meilleurs opérateurs peuvent espérer survivre et accéder à l'une des zones les plus périlleuses de la DMZ. Les joueurs auront besoin de [CLASSIFIÉ] pour accéder à [CLASSIFIÉ].

Comment obtenir une carte d'accès du Building 21 ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec la mise à jour Rechargée de la Saison 1 deet, les joueurs ont pu découvrir plusieurs nouveautés, notamment une arme. Mais celles et ceux qui apprécient le mode DMZ peuvent aussi profiter du, qui promet un joli loot. Seulement voilà, actuellement, son emplacement reste très mystérieux.À la suite de la publication de la mise à jour, nombreux sont les joueurs à s'être plongés dans le mode DMZ, notamment pour découvrir ce nouvel emplacement,. D'autant plus que ce dernier permet de débloquer la Chimera , la nouvelle arme. Mais, comme vous l'aurez remarqué,, ou tout du moins sa localisation est tenue secrète et personne n'a pu le trouver.La description sur le site officiel est d'ailleurs assez claire sur le mystère qui entourePar ailleurs,devrait se trouver en dehors d'Al-Mazrah.Néanmoins, si le, ce qui devrait prochainement être le cas, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de, afin de se préparer pour le jour J.Vous pouvez obtenir l'une de ces cartes d'accès via les coffres orange présents dans les Forteresses, mais cela reste une affaire délicate, puisque le nombre de clés est restreint (un accès par coffre et par Forteresse). Avec de la chance, vous pouvez également en trouver sur des ennemis IA.De fait, si vous jouez avec des amis, il va falloir faire plusieurs parties pour que chaque membre du groupe puisse obtenir le précieux sésame. Celui-ci sera utile par la suite, lorsque le, ou lorsque la communauté aura déchiffré tous les secrets du bâtiment.