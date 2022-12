Warzone 2.0 : Chimera, meilleure classe (loadout) et meilleurs équipements

Meilleure classe (loadout) pour la Chimera sur Warzone 2.0

Les équipements pour la Chimera sur Warzone 2.0

Crosse → Ravage-8

→ Ravage-8 Laser → VLK LZR 7 MW

→ VLK LZR 7 MW Viseur/lunette → Cronen Mini Pro ou SZ Mini

→ Cronen Mini Pro ou SZ Mini Accessoire canon → Poignée Avant de Commando ou VX Pineapple

→ Poignée Avant de Commando ou VX Pineapple Chargeur → Chargeur de 45 munitions

Atout et arme secondaire pour la Chimera sur Warzone 2.0

Le battle royaleétant compétitif, la communauté, tout du moins une partie, se demande quelle est la meilleure arme à utiliser et surtout comment faire pour maximiser les dégâts et les performances de celle-ci. La, qui est arrivée avec la Saison 1 Reloaded et qui doit être débloquée , est un fusil d'assaut apprécié pour les joueurs. Ainsi, nous vous donnons quelques conseils pour vous monter unavec cette arme, dans le but de dominer les lobbys deAvant de vous détailler les équipements sélectionnés pour cette arme, rappelons qu'il s'agit d'une appréciation personnelle et que selon le style de joueur que vous êtes, il se peut que le build de laque nous vous conseillons ici ne vous convienne pas. De ce fait, n'hésitez pas à modifier un ou deux éléments, si vous en ressentez le besoin.Pour parfaire une classe, nous vous conseillons, notamment, de sélectionner l'atout Surarmement afin que vous puissiez vous équiper d'une deuxième arme principale. Dans ce sens, un fusil de précision ou bien une mitraillette semblent adéquats. Pour ce qui est de l'équipement, nous avons l'habitude de jouer avec des grenades paralysantes, flash ou bien semtex. Mais, là encore, vous êtes libre d'en choisir d'autres.Bien évidemment, et comme nous vous le disions précédemment, cede lapeut ne pas vous correspondre, mais les informations indiquées ci-dessus devraient vous permettre de profiter d'une des meilleures versions de lasur le battle royale free-to-play. Par ailleurs, sachez que nous avons préparé une tier list des meilleures armes