Black Ops Royale : Le mode solo arrive finalement

Le mode Black Ops Royale de Call of Duty Warzone s'apprête à accueillir une file solo très attendue. Raven Software confirme que cette nouveauté essentielle arrivera prochainement aux côtés de nombreux ajustements d'équilibrage cruciaux pour maintenir l'intérêt de la communauté.

Une arrivée progressive pour le mode solo

Bonnes nouvelles, nous avons entendu vos retours sur l'ajout de nouvelles façons de jouer à Black Ops Royale, et le mode solo arrive.

Good news: We've heard your feedback on adding more ways to play Black Ops Royale, and Solos is coming!



While this will require some backend work and a few changes that need to happen before it goes live, we're excited to get Solos into the game and we'll share more details on… — Raven Software (@RavenSoftware) March 13, 2026

Des ajustements majeurs pour dynamiser les parties

Le tout nouveau mode, qui opère un retour aux sources rafraîchissant en supprimant les largages d'équipement et les stations d'achat, va finalement proposer une expérience en solitaire. Jusqu'à présent limité aux escouades de quatre joueurs, ce mode de jeu exigeant va bientôt s'enrichir d'une option réclamée par la communauté avant même le lancement, la semaine dernière. Raven Software a pris la parole pour rassurer les joueurs,Le studio de développement a officiellement répondu aux attentes des fans en annonçant que des options supplémentaires allaient être intégrées.Cependant,. Les développeurs précisent que la mise en place de cette file nécessitera un travail technique en arrière-plan ainsi que quelques modifications préalables avant son déploiement public. Pour assurer une transition en douceur,. Cette phase de test permettra au studio de récolter des données précieuses sur le rythme des affrontements et l'équilibre général des parties. Une approche prudente, mais qui devra se concrétiser rapidement pour éviter que les joueurs ne se lassent de la formule actuelle imposant la coopération.. Raven Software prépare une liste exhaustive de correctifs d'équilibrage prévus pour la semaine prochaine. Pour compenser les moments où votre escouade se retrouve décimée, le nombre de tours de redéploiement disponibles en milieu et fin de partie va être revu à la hausse. Attention toutefois, les signaux sonores de ces structures seront amplifiés, alertant ainsi les adversaires à proximité de vos intentions de réapparition.L'exploration sera également récompensée plus généreusement. Le taux d'apparition des activités réparties sur la carte va augmenter, tout comme la distance à laquelle elles vous seront signalées. Le rayon de détection du drone de surveillance bénéficiera d'une amélioration similaire, et les joueurs obtiendront davantage de clés USB lors de la complétion des objectifs de braquage de coffre.Du côté de l'arsenal,. Si les détails précis restent à confirmer, le studio promet une présence accrue des fusils de précision et une plus grande disponibilité des kits d'accessoires d'armes. La distinction visuelle entre les gilets d'armure de niveau deux et de niveau trois sera également clarifiée pour faciliter la lecture de l'équipement lors des pillages frénétiques. Enfin, les équipes enquêtent sur desUne bonne nouvelle pour les joueurs, même si