Black Ops Royale : Le mode solo arrive finalement

Le mode Black Ops Royale de Call of Duty Warzone s'apprête à accueillir une file solo très attendue. Raven Software confirme que cette nouveauté essentielle arrivera prochainement aux côtés de nombreux ajustements d'équilibrage cruciaux pour maintenir l'intérêt de la communauté.
Le tout nouveau mode Black Ops Royale
, qui opère un retour aux sources rafraîchissant en supprimant les largages d'équipement et les stations d'achat, va finalement proposer une expérience en solitaire. Jusqu'à présent limité aux escouades de quatre joueurs, ce mode de jeu exigeant va bientôt s'enrichir d'une option réclamée par la communauté avant même le lancement, la semaine dernière. Raven Software a pris la parole pour rassurer les joueurs, confirmant que cette fonctionnalité figure en tête de ses priorités actuelles
.
Une arrivée progressive pour le mode solo
Le studio de développement a officiellement répondu aux attentes des fans en annonçant que des options supplémentaires allaient être intégrées.
Bonnes nouvelles, nous avons entendu vos retours sur l'ajout de nouvelles façons de jouer à Black Ops Royale, et le mode solo arrive.
Cependant, cette intégration ne se fera pas d'un simple claquement de doigts
. Les développeurs précisent que la mise en place de cette file nécessitera un travail technique en arrière-plan ainsi que quelques modifications préalables avant son déploiement public. Pour assurer une transition en douceur, le mode solo fera ses premiers pas dès cette semaine via les parties privées
. Cette phase de test permettra au studio de récolter des données précieuses sur le rythme des affrontements et l'équilibre général des parties. Une approche prudente, mais qui devra se concrétiser rapidement pour éviter que les joueurs ne se lassent de la formule actuelle imposant la coopération.
Des ajustements majeurs pour dynamiser les parties
L'ajout du solo n'est pas la seule modification au programme
. Raven Software prépare une liste exhaustive de correctifs d'équilibrage prévus pour la semaine prochaine. Pour compenser les moments où votre escouade se retrouve décimée, le nombre de tours de redéploiement disponibles en milieu et fin de partie va être revu à la hausse. Attention toutefois, les signaux sonores de ces structures seront amplifiés, alertant ainsi les adversaires à proximité de vos intentions de réapparition.
L'exploration sera également récompensée plus généreusement. Le taux d'apparition des activités réparties sur la carte va augmenter, tout comme la distance à laquelle elles vous seront signalées. Le rayon de détection du drone de surveillance bénéficiera d'une amélioration similaire, et les joueurs obtiendront davantage de clés USB lors de la complétion des objectifs de braquage de coffre.
Du côté de l'arsenal, des ajustements sont prévus concernant les taux d'apparition de base de plusieurs armes
. Si les détails précis restent à confirmer, le studio promet une présence accrue des fusils de précision et une plus grande disponibilité des kits d'accessoires d'armes. La distinction visuelle entre les gilets d'armure de niveau deux et de niveau trois sera également clarifiée pour faciliter la lecture de l'équipement lors des pillages frénétiques. Enfin, les équipes enquêtent sur des moyens d'améliorer les contrôles en wingsuit pour les joueurs utilisant le clavier et la souris
.
Une bonne nouvelle pour les joueurs, même si le mode Black Ops Royale de Warzone 2.0 n'a pas forcément été accueilli favorablement par l'ensemble de la communauté
.
commentaires (21)
il est mort votre jeu! aller au revoir et a jamais!
les gens achetent le jeux et des skins car le jeux plais et vous changez tout ? bravo Activision prendre les joueurs pour des cons le pire c'est que vous continuez a vendre des skins qui ne peuvent plus servirent à rien.
de plus le mode avalon franchement honte à vous des balles de sniper qui partent comme des cailloux et retombent à 30 metres lol;
rendez nous verdanks decontracté ce qui plais aux joueurs comme moi qui ne sont pas competitifs et jouez entre amis pour ce décontracter de la vie réélle
les gens achetent le jeux et des skins car le jeux plais et vous changez tout ? bravo Activision prendre les joueurs pour des cons le pire c'est que vous continuez a vendre des skins qui ne peuvent plus servirent à rien.
de plus le mode avalon franchement honte à vous des balles de sniper qui partent comme des cailloux et retombent à 30 metres par contre les gars vous tuent avec un pm lol;
rendez nous verdanks decontracté ce qui plais aux joueurs comme moi qui ne sont pas competitifs et jouez entre amis pour ce décontracter de la vie réélle
Moi je ni joue plus c'est une honte j'ai acheté des skins qui ne me serve plus à rien pourquoi avoir supprimé la br !!!???
Déçu par le Black ops royale ... trop de similitudes avec Battlefield.
Une nouvelle map sur battle royale décontracté aurait suffit....
Ou comment perdre un nombre important de joueurs en une seule mise à jour.
Rendez nous Verdansk au lieu de nous prendre la tête avec des modes de jeu pourris qui ne nous intéresse pas. Il faudrait dynamiser le jeu plutôt que de le tuer.
Mode jeu extrement nul vous avez torpiller votre propre jeu comme vous savez bien le faire a chaque fois gg activision vous ne savez pas faire comme les développeurs chinois quand vous avez une recette qui marche on l'a change pas en cour de route pour y ajouter de la merde et perdre toute sa communauté vous abuser la seul chose positive ses la map et sa s arrette la le reste et nul a chier pas assez de choix d arme pas assez de loot de modification une fois mort aucun plaisir de retourner dans la game car la différence et la rareté du loot et tellement extrême que sa donne que l envie de quitter la game vous avez sucer le chybre de bf ses un échec assumer le au moins est remettez se putain de br
Ont est trop a découvert pour changer de zone. Trop stratégique, trop d'angle morts. Le time to kill est trop rapide. Le jeux nous sort des requiem sur la philosophie comme si il s'agissait de la guerre. Ils s' enfonce dans la médiocrité et tente de nous emmener avec eux.
Pas de rythme. Les plus vieux sont a risque d' infarctus.
Franchement Mode de jeu nul pas assez coffre pas assez de véhicules pas assez de tour de redéploiement les quêtes d'ordre opérateur bug pour ne pas avoir fait deux mode de jeux Avalon et bf décontracté avec les deux maps verdansk et Avalon comme pour la résurgence deux maps mais très déçu surment arrêté warzone.
Très très déçu de ce nouveau mode de jeu, ils auraient tout de même pu laisser le mode BR, on achete des jeux qui ne sont plus du toit les mêmes en cours de route sans nous demander notre avis. Du coup je laisse tomber BO, j'y reviendrai peut être quand ils auront remis BR.
Exactement ! Un battlefield like et tout pourri ! Remettez nous le battle royale décontracté ! Franchement il faudrait recréer de nouvelles maps au lieu d'utiliser pour la millième fois les mêmes. On les connaît toutes par cœur, aucun intérêt à chaque fois !
Si on voulait jouer à Battlefield on l'aurait acheté.....
Remettez au moins le mode battle Royale pour que l'on puisse continuer à en profiter.
Jeux nul aucun intérêt . Remettez warzone avec lequel c'était un plaisir 😊
A joublié sur avalon ça manque de forêt vous êtes raciste avec les arbres ???
Verdanks c bon faut du changement.
Vite le mode solo sur avalon avant de lancé un jeu ont le complète avant de le mettre en scène. Pour résurgence remettre les anciennes cartes serait un atout et faut arrêter le chootage des parachutistes serait bien aussi cet pas équitable merci
Purée mais vous comprenez pas Activision ? On vous dis que ce mode pue l’ennuie. Remettez nous la BR en décontracté quatuor c’était parfait
Aucun plaisir , mode de jeux nul remetez notre warzone decontracté par pitié sinon ciao call of....
Pue la merde se br je prend aucun plaisir et pourtant j adore le battle royal mais la c est injouable entre les mecs qui arrive a 4 armés jusqu aux dents, les mecs te laser a 200m avec une pm et j en passe enfin bref nul a chier il n y aucun équilibrage j aurais préférer jouer contre des bots et des joueurs que cette bouse
Le blackout on s'endort. La résurgence c'est over bourrin. Remettez Verdansk, c'était le bon dosage entre action et stratégie.