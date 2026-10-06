Warhammer Survivors s'offre sa date de sortie

Auroch Digital a, très récemment, dévoilé la date de sortie de Warhammer Survivors, qui arrive dans peu de temps.

C'est lors du mois de novembre 2025 que les joueurs et les joueuses entendaient parler de Warhammer Survivors pour la première fois. Jusqu'à présent, Auroch Digital n'avait pas donné de plus amples précisions à propos du lancement. Or, cela est désormais chose révolue car la date de sortie de Warhammer Survivors vient d'être annoncée.

Warhammer Survivors nous donne rendez-vous en novembre

Par le biais d'une nouvelle vidéo ainsi que d'une publication sur son compte Twitter/X, le studio de développement Auroch Digital a annoncé que Warhammer Survivors se rendra disponible le 10 novembre 2026. De nombreux joueurs et joueuses pourront se plonger dans cette aventure puisque Warhammer Survivors arrive, à cette date, sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android.

Le prix de Warhammer Survivors est connu

À cette occasion, Auroch Digital a précisé le prix de Warhammer Survivors : il faut compter 7,49 € pour se procurer le titre. Soulignons, toutefois, qu'une réduction est proposée sur consoles pour toutes celles et ceux qui précommandent Warhammer Survivors. Le studio indique également que la communauté pourra bénéficier de -10 % sur Steam durant la semaine de lancement.

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Les précommandes de Warhammer Survivors sont d'ores et déjà ouvertes sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop, tandis qu'elles le deviendront dès le 27 octobre 2026 sur le store de XBOX. Au moment où nous écrivons ces lignes, il est seulement possible d'ajouter le titre à sa liste de souhaits depuis la plateforme de Valve, Steam, mais cela changera très probablement dans les jours à venir.













Rendez-vous donc le 10 novembre 2026 pour découvrir Warhammer Survivors, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android.