Warhammer Survivors partage une première roadmap, avec pas mal de nouveaux contenus à venir

Auroch Digital a, récemment, dévoilé des informations à propos des ajouts à venir sur Warhammer Survivors, via une première feuille de route.

Disponible depuis le début du mois de novembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, Warhammer Survivors a déjà su conquérir de nombreux joueurs et joueuses. Pour enrichir et peaufiner l'expérience, Auroch Digital a, bien entendu, prévu plusieurs mises à jour, qui arriveront à l'avenir. D'ailleurs, il y a peu de temps, les développeurs de Warhammer Survivors ont révélé une première feuille de route, apportant des détails sur les nouveautés à venir.

Une mise à jour avec du contenu pour décembre 2026 sur Warhammer Survivors

C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X qu'Auroch Digital a partagé des informations sur l'avenir de son dernier titre. Ainsi, la première feuille de route dévoilée pour Warhammer Survivors indique qu'une mise à jour majeure et gratuite est prévue pour le mois de décembre 2026. Ce patch apportera notamment de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles évolutions pour celles-ci.

The launch of Warhammer Survivors is just the start; there's even more to come! We're excited to announce what you can expect from the game over the coming months: 💾 Cross-save 👥 New characters & weapons ✅ Quality-of-life improvements & balancing ❓A larger piece of content https://t.co/rtmreZqsca — Auroch Digital 🚀 (@AurochDigital) November 13, 2026

Cependant, au moment où nous écrivons ces lignes, Auroch Digital n'a pas précisé de date de sortie pour ce premier patch. Pour autant, des informations sur les mises à jour suivantes ont été données, et l'année 2027 s'annonce assez riche.

Plusieurs mises à jour arrivent sur Warhammer Survivors début 2027

Le deuxième patch de Warhammer Survivors se concentrera sur l'apport d'améliorations de qualité de vie, mais aussi sur l'équilibre général du jeu. Par la suite, la troisième mise à jour marquera l'arrivée de la fonctionnalité cross-save sur Warhammer Survivors, qui permet de retrouver sa progression d'une plateforme à une autre. Ces deux patchs seront déployés au cours du mois de janvier 2027, mais, là encore, aucune date spécifique n'a été donnée.

Après cela, les joueurs et les joueuses de Warhammer Survivors pourront découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles évolutions d'armes, tandis que d'autres nouveautés encore non dévoilées arriveront durant le deuxième trimestre 2027.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer Survivors est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android.