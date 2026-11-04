Certains joueurs et joueuses se demandent si Warhammer Survivors figure dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien celui des consoles Xbox.

Au début du mois de novembre 2026, les joueurs et les joueuses, fans ou non de l'univers de Games Workshop, vont pouvoir découvrir Warhammer Survivors, un jeu « bullet heaven survivors », qui est développé ainsi qu'édité par Auroch Digital. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté l'attendent avec une certaine impatience, mais ont encore quelques interrogations à son sujet. Ainsi, de nombreux joueurs se posent la question de la disponibilité de Warhammer Survivors dans le Game Pass. Nous vous apportons des détails à ce propos.

Warhammer Survivors est-il dans le Game Pass ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La communauté sera très certainement ravie d'apprendre que la réponse est positive : dès le 10 novembre 2026, soit le jour de son lancement, Warhammer Survivors sera disponible dans le catalogue du Game Pass. Cette nouvelle a notamment été partagée par XBOX, au moment de l'annonce de la première vague des jeux entrants dans le service au mois de novembre 2026.

D'après les informations supplémentaires données par XBOX, Warhammer Survivors est ainsi accessible aux joueurs et aux joueuses possédant un abonnement actif au Game Pass Ultimate et/ou PC Game Pass. Ces derniers peuvent dès lors découvrir le titre d'Auroch Digital sur Xbox Series, Handheld/Portable, PC et via Cloud. Cette nouvelle ravira très certainement la communauté, et plus précisément les abonnés au Game Pass.

Pour autant, il est possible que le studio de développement décide, à l'avenir, de retirer Warhammer Survivors du catalogue du Game Pass. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer Survivors arrive le 10 novembre 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android.