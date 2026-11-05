Plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Warhammer Survivors est multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Développé ainsi qu'édité par Auroch Digital, Warhammer Survivors est attendu par de nombreux joueurs et joueuses. D'ailleurs, celles et ceux qui comptent se plonger dans cette nouvelle production vidéoludique dans l'univers de Games Workshop ont diverses interrogations. Ainsi, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si Warhammer Survivors est multijoueur et/ou coopératif. Nous vous partageons la réponse à cette question dans ce qui suit.

Warhammer Survivors est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Si vous vous questionnez à ce sujet, sachez que la réponse est négative : Warhammer Survivors ne possède pas de dimension multijoueur et n'est pas un jeu coopératif. Cette information est notamment visible sur la page Steam dédiée au titre d'Auroch Digital, car nous pouvons lire la mention « Solo » dans un encart figurant sur la droite.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Warhammer Survivors propose une expérience 100 % solo, qui pourra être découverte dès le 10 novembre 2026. Sur le titre, les joueurs et les joueuses pourront incarner plusieurs personnages emblématiques issus des univers Warhammer 40,000 ainsi qu'Age of Sigmar, et pourront se plonger dans divers modes de jeu. Du côté des ennemis, la communauté devra affronter diverses factions, dont les Skaven ou encore les Tyranides.

Choisissez un univers et devenez une légende de l'Imperium ou un champion de l'Ordre en livrant des batailles frénétiques dans différents décors, tels que les plaines ouvertes d'Aqshy, le Royaume du Feu, ou les couloirs étroits d'un Space Hulk abandonné. Chaque niveau abrite sa propre faction ennemie à massacrer... et ses propres secrets à découvrir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer Survivors doit sortir le 10 novembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et appareils iOS/Android.