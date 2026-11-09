Warhammer Survivors : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 novembre 2026 à 14h22
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Warhammer Survivors, en France, sur PC et consoles, afin d'être prêt pour son lancement.
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Warhammer Survivors : Heure de sortie en France sur PC et consoles

L'attente est bientôt terminée : Warhammer Survivors est sur le point de sortir sur diverses plateformes de jeu. Développé ainsi qu'édité par Auroch Digital, le titre est plutôt attendu par les joueurs, notamment par les fans de l'univers de Games Workshop ou encore de l'œuvre vidéoludique de poncle. De ce fait, certaines personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de l'heure de sortie de Warhammer Survivors en France sur PC et sur consoles. Nous vous partageons la réponse dans ce qui suit.

Heure de sortie de Warhammer Survivors en France sur PC et consoles

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Comme vous le savez probablement déjà, la sortie de Warhammer Survivors est programmée pour le 10 novembre 2026. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X d'Auroch Digital, nous en savons plus à propos de l'heure de lancement du titre.

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Ainsi, selon les informations partagées, l'heure de sortie de Warhammer Survivors est fixée à 11h (heure française), le 10 novembre 2026. Cet horaire concerne toutes les plateformes de jeu visées. Dès lors, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne au sujet du lancement de Warhammer Survivors.

Quel est le prix de Warhammer Survivors ? 

Le studio de développement Auroch Digital a précisé que le tarif de Warhammer Survivors est de 7,49 €, alors qu'une réduction de 10 % sera proposée au lancement (nous ne savons pas encore pendant combien de temps). Ce tarif est le même sur toutes les plateformes, et donc tous les stores concernés (PS Store, Steam, GOG, Microsoft Store, etc.).

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Rendez-vous donc en fin de matinée, le 10 novembre 2026, pour découvrir Warhammer Survivors. Date à laquelle le jeu bullet heaven survivors d'Auroch Digital se rendra disponible sur PS5, Xbox Series, PC (Steam et GOG), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ainsi que sur appareils mobiles (iOS/Android).

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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