Warhammer Survivors Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 novembre 2026 à 16h39
Le Steam Deck, qui rencontre un vrai succès depuis son lancement, est régulièrement utilisé par les joueurs, mais peut-il faire tourner comme il se doit Warhammer Survivors ? Nous vous partageons la réponse.
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Warhammer Survivors Steam Deck : Est-il jouable sur la console de Valve ?

Sortant au mois de novembre 2026, Warhammer Survivors est prévu sur diverses plateformes de jeu. Comme à l'accoutumée, certains joueurs et joueuses se posent naturellement diverses questions à propos du titre d'Auroch Digital. Ainsi, la communauté se demande notamment si Warhammer Survivors est compatible et/ou jouable sur Steam Deck. Nous vous donnons la réponse ci-après.

Est-il possible de jouer à Warhammer Survivors sur Steam Deck ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Grâce aux informations partagées par le studio de développement et disponibles sur Steam, nous sommes en mesure de vous fournir une réponse concernant la console de Valve et ce titre : Warhammer Survivor est bel et bien jouable ainsi que compatible sur Steam Deck

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Sur la page Steam dédiée au jeu, nous pouvons effectivement lire les mots suivants, dans un encart figurant sur la droite : « Les tests de compatibilité avec Steam Deck de Valve indiquent que Warhammer Survivors est "Compatible". Ce jeu fonctionne parfaitement sur Steam Deck avec les contrôles et l'affichage intégrés ». Cette information avait également été partagée sur le compte Twitter/X d'Auroch Digital, soit dans une publication datant du 16 octobre 2026.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'utiliser le Steam Deck pour jouer à Warhammer Survivors. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, notamment les joueurs et les joueuses qui possèdent ladite console, et plus précisément celles et ceux qui apprécient pouvoir jouer à leurs jeux lors de déplacements ou bien tranquillement dans leur canapé.

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Pour conclure, rappelons que Warhammer Survivors sort le 10 novembre 2026 sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 ainsi que sur appareils iOS/Android.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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