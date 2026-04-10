Warhammer Survivors fait une belle annonce pour les joueurs étant sur consoles

Auroch Digital a, récemment, révélé une excellente nouvelle concernant Warhammer Survivors.

Warhammer Survivors débarquera sur consoles

De nouvelles informations sur Warhammer Survivors













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Annoncé pour la toute première fois au cours du mois de novembre 2025,refait parler de lui en ce jour, et ce, pour une nouvelle qui ravira très certainement la communauté. Auroch Digital (connu pour Warhammer Boltgun) a, ainsi, indiqué queEn effet, lors de l'événement Triple-i Initiative de cette année 2026, qui a eu lieu le jeudi 9 avril dernier, Auroch Digital a annoncé que. Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté.Pour autant, à l'heure actuelle,ne possède pas encore de date de sortie. Le roguelike d'Auroch Digital doit, pour rappel, se rendre disponible à la fin de l'année 2026. Cependant,Durant le Triple-i Initiative du 9 avril 2026,: Chaplain Fo'Baran (Space Marine - Chapitre Salamanders), Knight-Commander Pask (qui commande le char Leman Russ), The Legend of Catachan, Marneus Calgar (Maître du Chapitre des Ultramarines - Space Marine), ainsi que Commissar Sebastian Yarrick.L'arsenal d'armes mis à la disposition des joueurs devrait également être conséquent. D'ailleurs, l: Dé 6, Power Fist, Gauntlets of Ultramar, Orbital Bombardment et Emperor's Wrath. Autant dire que ces armes seront nécessaires, notamment pour éliminer, c'est-à-dire les Orks.Rappelons, en guise de conclusion, queest attendu sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le roguelike d'Auroch Digital devrait débarquer au cours à la fin de l'année 2026.