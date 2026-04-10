Warhammer Survivors fait une belle annonce pour les joueurs étant sur consoles

Auroch Digital a, récemment, révélé une excellente nouvelle concernant Warhammer Survivors.
Annoncé pour la toute première fois au cours du mois de novembre 2025, Warhammer Survivors
refait parler de lui en ce jour, et ce, pour une nouvelle qui ravira très certainement la communauté. Auroch Digital (connu pour Warhammer Boltgun) a, ainsi, indiqué que Warhammer Survivors sortira sur consoles
.
Warhammer Survivors débarquera sur consoles
En effet, lors de l'événement Triple-i Initiative de cette année 2026, qui a eu lieu le jeudi 9 avril dernier, Auroch Digital a annoncé que Warhammer Survivors sortira sur PC, mais aussi sur consoles, à savoir sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
. Une nouvelle qui ravira très certainement la communauté.
Pour autant, à l'heure actuelle, Warhammer Survivors
ne possède pas encore de date de sortie. Le roguelike d'Auroch Digital doit, pour rappel, se rendre disponible à la fin de l'année 2026. Cependant, le studio de développement a profité de l'occasion pour dévoiler de nouveaux détails concernant Warhammer Survivors
.
De nouvelles informations sur Warhammer Survivors
Durant le Triple-i Initiative du 9 avril 2026, Auroch Digital a dévoilé de nouveaux personnages jouables disponibles sur Warhammer Survivors
: Chaplain Fo'Baran (Space Marine - Chapitre Salamanders), Knight-Commander Pask (qui commande le char Leman Russ), The Legend of Catachan, Marneus Calgar (Maître du Chapitre des Ultramarines - Space Marine), ainsi que Commissar Sebastian Yarrick.
L'arsenal d'armes mis à la disposition des joueurs devrait également être conséquent. D'ailleurs, les développeurs ont annoncé les équipements suivants
: Dé 6, Power Fist, Gauntlets of Ultramar, Orbital Bombardment et Emperor's Wrath. Autant dire que ces armes seront nécessaires, notamment pour éliminer une nouvelle faction ennemie
, c'est-à-dire les Orks.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer Survivors
est attendu sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le roguelike d'Auroch Digital devrait débarquer au cours à la fin de l'année 2026.
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