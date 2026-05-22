Warhammer Skulls 2026 : Les annonces qu'il ne fallait pas louper

Si vous avez raté l'édition 2026 de Warhammer Skulls, sachez que nous vous proposons un récapitulatif de toutes les annonces majeures faites durant cet événement spécial.

Il existe un rendez-vous immanquable pour tous les fans de l'univers de Games Workshop, qui a lieu chaque année : le Warhammer Skulls. Comme vous le savez probablement déjà, l'édition 2026 de cet événement dédié à Warhammer a eu lieu le jeudi 21 mai 2026. Ce showcase a dévoilé de nombreuses informations concernant les jeux Warhammer déjà disponibles, mais également ceux à venir.

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Cependant, il se peut que vous n'ayez pas pu suivre l'événement en direct. C'est pourquoi nous vous proposons un résumé de toutes les annonces faites lors du Warhammer Skulls 2026.

Les annonces importantes du Warhammer Skulls 2026

Le Warhammer Skulls 2026, qui a célébré les 10 ans de l'événement, a été riche en annonces. Présenté par Alanah Pearce (Boltgun 2, Rooster Teeth), le showcase nous a permis d'en savoir plus à propos des jeux Warhammer déjà sortis ou à venir. Mais, sans plus tarder, voici un récapitulatif des annonces majeures faites lors du Warhammer Skulls 2026 :

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deathwatch → Suite de Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deamonhunters.

→ Suite de Warhammer 40,000: Chaos Gate - Deamonhunters. Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster → Première annonce pour ce jeu action-plateforme 2D arrivant sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, avec une fenêtre de sortie : 2027.

→ Première annonce pour ce jeu action-plateforme 2D arrivant sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2, avec une fenêtre de sortie : 2027. Warhammer 40,000: Mechanicus II → Désormais disponible sur PC et console.

→ Désormais disponible sur PC et console. Warhammer 40,000: Dawn of War IV → Date de sortie fixée au 17 septembre 2026 (avec accès anticipé le 14 septembre pour les précommandes des éditions Commander).

→ Date de sortie fixée au 17 septembre 2026 (avec accès anticipé le 14 septembre pour les précommandes des éditions Commander). Warhammer 40,000: Darktide → Sortie d'un nouveau DLC, avec une classe jouable (Skitarii) le 23 juin prochain.

→ Sortie d'un nouveau DLC, avec une classe jouable (Skitarii) le 23 juin prochain. Warhammer 40,000: Boltgun 2 → Arrivée d'une version démo.

→ Arrivée d'une version démo. Warhammer Survivors → Une démo est disponible.

→ Une démo est disponible. Total War: Warhammer 40,000 → L'aventure se déroulera dans le cadre de la guerre sans fin d'Armageddon.

→ L'aventure se déroulera dans le cadre de la guerre sans fin d'Armageddon. Warhammer 40,000 x Helldivers 2 → Collaboration qui sera proposée plus tard cette année.

→ Collaboration qui sera proposée plus tard cette année. Warhammer 40,000 x Rust → Crossover qui permet aux joueurs sur PlayStation et Xbox de découvrir des éléments cosmétiques aux couleurs de la Death Korps de Krieg.

→ Crossover qui permet aux joueurs sur PlayStation et Xbox de découvrir des éléments cosmétiques aux couleurs de la Death Korps de Krieg. Warhammer 40,000: Dark Heresy → Nouvelle bande-annonce et démarrage de l'accès à la bêta sur Steam (pour celles et ceux ayant acheté l'un des Packs Fondateur).

→ Nouvelle bande-annonce et démarrage de l'accès à la bêta sur Steam (pour celles et ceux ayant acheté l'un des Packs Fondateur). Warhammer 40,000: Tacticus → Arrivée d'un événement Dawn of War IV, avec les Dark Angels et les Nécrons.

→ Arrivée d'un événement Dawn of War IV, avec les Dark Angels et les Nécrons. Warhammer 40,000: Space Marine 2 → Une nouvelle mise à jour est disponible. Celle-ci apporte l'Opération « Purgation » (PvE), une nouvelle arme (carabine Bolt), une nouvelle arène d'entraînement, six nouvelles pièces d'armure. Le pack Iron Hands Chapter est également arrivé pour celles et ceux qui possèdent le Season Pass 2 du jeu.

→ Une nouvelle mise à jour est disponible. Celle-ci apporte l'Opération « Purgation » (PvE), une nouvelle arme (carabine Bolt), une nouvelle arène d'entraînement, six nouvelles pièces d'armure. Le pack Iron Hands Chapter est également arrivé pour celles et ceux qui possèdent le Season Pass 2 du jeu. Total War: Warhammer III → Lancement du pack de personnages Bhashiva.

→ Lancement du pack de personnages Bhashiva. Warhammer 40,000: Rogue Trader → Sortie du DLC Infinite Musieon le 11 juin prochain.

→ Sortie du DLC Infinite Musieon le 11 juin prochain. Warhammer 40,000: Speed Freeks → Lancement sur Xbox et PlayStation.

→ Lancement sur Xbox et PlayStation. Warhammer 40,000: Battlesector → Sortie du nouveau DLC Ultramarines et arrivée de la version 1.0 du mode Crusade.

→ Sortie du nouveau DLC Ultramarines et arrivée de la version 1.0 du mode Crusade. Secretlab → Annonce de la chaise gaming Secretlab TITAN Evo Warhammer 40,000 Dark Angels Edition.

En plus de ces annonces, différentes promotions sont disponibles pour de nombreux jeux Warhammer, et ce, dans le cadre du « Warhammer Skulls - Festival de jeux vidéos ».