Warhammer 40,000 : Mike Flanagan rejoint le projet d'adaptation d'Henry Cavill

Le projet d'adaptation de Warhammer 40,000, porté par l'acteur Henry Cavill, se dote de Mike Flanagan.

Comme vous le savez probablement déjà, Amazon et Games Workshop ont annoncé leur partenariat pour un projet d'adaptation de l'univers Warhammer 40,000 sur nos écrans. Avec la participation de l'acteur Henry Cavill (Superman, The Witcher), le projet est encore loin. Pour autant, Amazon et Games Workshop ont, récemment, annoncé l'implication de Mike Flanagan pour cette adaptation de W40K.

Mike Flanagan rejoint le projet d'adaptation de Warhammer 40,000

En effet, Games Workshop a mentionné, il y a très peu de temps, le projet d'adaptation de Warhammer 40,000 afin de rassurer les fans. Ce fut l'occasion pour la firme d'annoncer la participation d'un grand nom du 7ème Art : Mike Flanagan participera au projet autour de W40K, alors qu'Henry Cavill est toujours impliqué :

Ce que nous pouvons révéler, c'est qu'Amazon a fait appel à United Artists (UA) et Mile Flanagan. Vertigo et Henry Cavill restent impliqués dans le projet, comme c'est le cas depuis un certain temps déjà. Les premières ébauches étant terminées, Mike devrait bientôt se lancer dans l'écriture du scénario.

Mike Flanagan est connu pour ses nombreuses productions cinématographiques, dont la plupart versent dans l'horreur. Il a notamment travaillé en tant que directeur sur les séries The Haunting of Hill House ainsi que The Haunting of Bly Manor. Mike Flanagan est également le directeur des films Doctor Sleep et The Exorcist de 2027.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Un projet de longue haleine

Si cette récente information rassure la communauté, il va, toutefois, falloir patienter un bon moment avant de pouvoir découvrir ce projet d'adaptation du célèbre univers Warhammer 40,000 sur nos écrans. Games Workshop a rappelé que cela prendra bien des années : « Il s'agit d'un partenariat à long terme avec Amazon. Et il faudra des années pour que ces adaptations soient commercialisées avec succès. Le projet se poursuit conformément à notre accord contractuel avec Amazon ».













Toutes celles et ceux qui connaissent le lore de W40K savent pertinemment que cet univers est riche, très riche. Il est ainsi complexe de l'adapter, comme l'avait expliqué Henry Cavill en juin 2025 : « C'est une propriété intellectuelle délicate et très complexe, c'est ce que j'aime ».

Nul doute que le projet d'adaptation de Warhammer 40,000 refera parler de lui dans les mois à venir. Affaire à suivre, donc...