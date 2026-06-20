Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.

Que vous soyez un nouveau venu dans le 41ème millénaire de Warhammer 40,000 ou un habitué de l'univers de Games Workshop, il se peut que vous recherchiez un nouveau jeu, qui vous transportera au fin fond de la galaxie aux côtés de Space Marines pour affronter des Xenos et/ou Hérétiques.

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Après avoir parcouru plusieurs titres dans cet univers, en solo ou bien en multijoueur, voici notre sélection des 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à découvrir absolument, alors que d'autres projets vidéoludiques en lien avec la franchise arrivent à grand-pas (Total War: W40K, Dawn of War 4, Dark Heresy, etc.) en 2026, ou encore en 2027.

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026

5 - Warhammer 40,000: Boltgun

Développeur → Auroch Digital

→ Auroch Digital Éditeur → Focus Entertainment

→ Focus Entertainment Plateformes → PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch

→ PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Nintendo Switch Solo et/ou multijoueur → Solo

Développé par Auroch Digital et édité par Focus Entertainment, Warhammer 40,000: Boltgun est un très bon FPS, qui arbore une direction artistique de type rétro. Mettant grandement l'accent sur les affrontements, Warhammer 40,000: Boltgun, qui va d'ailleurs avoir le droit à une suite, mise sur l'action afin de proposer un gameplay nerveux et une expérience digne des shooters des années 90. Sur le titre, les joueurs et les joueuses incarnent Malum Caedo, qui combat sans relâche des Space Marines et des démons du Chaos sur Gaia.

4 - Warhammer 40,000: Dawn of War

Développeur → Relic Entertainment

→ Relic Entertainment Éditeur → Relic Entertainment

→ Relic Entertainment Plateforme → PC

→ PC Solo et/ou multijoueur → Solo et multijoueur

Disposant de plusieurs opus, et devant en accueillir un quatrième en septembre 2026, la licence Warhammer 40,000: Dawn of War est très bien pour toutes celles et ceux qui apprécient les RTS, avec une dimension multijoueur en complément. Le premier volet, dans son édition ultime, propose pas moins de 9 factions et quatre campagnes intégrales. Pour ce qui est de Dawn of War III, trois factions (Space Marines, Orques et Eldars) sont disponibles pour la campagne. Le quatrième volet de la licence Dawn of War mettra, quant à lui, en scène les Space Marines, les Orks, les Nécrons et l'Adeptus Mechanicus.

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3 - Warhammer 40,000: Darktide

Développeur → Fatshark

→ Fatshark Éditeur → Fatshark

→ Fatshark Plateformes → PS5, Xbox Series, PC

→ PS5, Xbox Series, PC Solo et/ou multijoueur → Multijoueur

Sorti en novembre 2022, Warhammer 40,000: Darktide profite d'un vrai suivi de la part de ses développeurs, Fatshark. D'ailleurs, à l'heure où nous écrivons ces lignes, les joueurs et les joueuses attendent avec impatience l'arrivée de la classe Skitarii, dont la sortie est prévue pour juin 2026. Jouable en coopération en ligne, Warhammer 40,000: Darktide propose différentes classes (Vétéran, Fanatique, Psycher et Ogryn) et nous invite pour un périple au sein de la ruche de Tertium, et ce, pour diverses missions, où les combats contre différentes menaces et ennemis nous attendent en masse.

2 - Warhammer 40,000: Rogue Trader

Développeur → Owlcat Games

→ Owlcat Games Éditeur → Owlcat Games

→ Owlcat Games Plateformes → PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2

→ PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch 2 Solo et/ou multijoueur → Solo et multijoueur

Développé et édité par Owlcat Games, Warhammer 40,000: Rogue Trader est un excellent JDR vidéoludique, qui nous met dans la peau d'un libre-marchand. Nous transportant dans divers systèmes des étendues de Koronus, l'aventure W40K: Rogue Trader nous propose de former un équipage, mais aussi de prendre des décisions qui auront des conséquences sur la suite des événements. Pour ce qui est du gameplay, les combats se jouent au tour par tour, avec un système de couverture efficace et intéressant.

1 - Warhammer 40,000: Space Marine 2

Développeur → Saber Interactive

→ Saber Interactive Éditeur → Focus Entertainment

→ Focus Entertainment Plateformes → PS5, Xbox Series, PC

→ PS5, Xbox Series, PC Solo et/ou multijoueur → Solo et multijoueur

Ayant rencontré un très grand succès à sa sortie et étant toujours très plébiscité par les joueurs, Warhammer 40,000: Space Marine 2 est, sans conteste, l'une des meilleurs jeux dans l'univers de Games Workshop. Avec sa campagne, ses Opérations et son mode multijoueur, Space Marine 2 propose des expériences PvE et PvP, qui peuvent être jouées en solo ou à plusieurs. Grâce au Swarm Engine de Saber Interactive, les affrontements sont réellement prenants et nerveux, que ce soit contre les nuées de Tyranides ou autres ennemis de l'Imperium.

Évidemment, cette liste des meilleurs jeux Warhammer 40,000 est quelque peu subjective et se base principalement sur notre expérience personnelle. Il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec celle-ci. Si tel est le cas, et que vous souhaitez partager vos recommandations pour d'autres lecteurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire.