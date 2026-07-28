Warhammer 40,000: Space Marine 2 s'offre une nouvelle mise à jour, avec plein de nouveautés

Saber Interactive a, récemment, déployé une nouvelle mise à jour majeure sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui se dote de nouveaux contenus.

Malgré sa sortie au mois de septembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 profite encore d'un beau suivi de la part de ses développeurs. D'ailleurs, Saber Interactive a lancé la mise à jour 14.0, aussi dit « Confrontation Update », qui apporte plusieurs nouveautés sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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Space Marine 2 reçoit des nouveautés de taille grâce au patch 14.0

En effet, depuis le mardi 28 juillet 2026, les joueurs et les joueuses de Warhammer 40,000: Space Marine 2 peuvent désormais découvrir plusieurs nouveautés, qui ont été introduites par le biais de la mise à jour 14.0.

Ainsi, le mode PvP de Space Marine 2 s'est offert deux nouvelles cartes, baptisées Sanctum et Facility. La map Sanctum est de taille moyenne et est « conçue pour des combats dynamiques et passionnants ». La carte Facility, qui est décrite comme compacte », a été créée pour des « combats rapides et intenses », offrant, par ailleurs, de « nombreuses possibilités d'attaques de flanc, de rotations et de manœuvres pour déjouer l'ennemi ». Les joueurs et les joueuses qui jouent au PvP chaque semaine recevront des distinctions, tandis qu'ils se retrouveront « répartis aléatoirement dans les équipes en fonction des résultats du match » après chaque partie.

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Le patch 14.0 marque également l'arrivée d'un tout nouvel ennemi, lié au Thousand Sons, soit le Scarab Occult Terminator Sorcerer : « Il manie une magie redoutable pour ses attaques de près comme à distance, et est également capable de créer de puissantes illusions ». Celles et ceux possédant le Season Pass ont désormais accès au Champion des Salamanders et au pack cosmétique Raptors.

De plus, et comme vous vous en doutez, l'arsenal de Space Marines 2 a reçu des changements et a, ainsi, accueilli 6 armes héroïques : Thunder Hammer, Power Fist, Bolt Carbine, Melta Rifle, Power Sword, Stalker Bolt Rifle. Sans oublier, l'ajout de 4 pièces d'armure héroïque (dont Deathwatch Hand, Deathwatch Chest, Ultramarine Chapter Champion Pauldron).

De nouveaux changements et ajustements pour Space Marine 2

Les développeurs de Space Marine 2 ont également profité de ce nouveau patch pour apporter des changements et des ajustements concernant plusieurs aspects du titre. Ainsi, les statistiques de certaines armes ont été revues, en plus de modifications et de corrections. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus à ce sujet, Focus Entertainment a partagé le patch notes de cette nouvelle mise à jour de Space Marine 2 sur son compte Twitter/X.

Patch 14 - Confrontation Update is live on #SpaceMarine2!



Make sure to check the detailed patch notes here first ⚔️



📜 https://t.co/J2N2qpWdXE pic.twitter.com/NaFG3CQ0BL — Focus Entertainment (@Focus_entmt) July 28, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.