Space Marine 2 : Une version démo gratuite est disponible pendant un temps, mais pas pour tout le monde

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 mai 2026 à 18h04
Focus Entertainment a, récemment, annoncé qu'une version démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est actuellement disponible, mais seulement pendant une courte période.
Space Marine 2 : Une version démo gratuite est disponible pendant un temps, mais pas pour tout le monde

Très souvent, les studios de développement et éditeurs décident de proposer leur(s) jeu(x) gratuitement pendant un temps, que ce soit par le biais de démos ou via des week-ends gratuits. Focus Entertainment et Saber Interactive ne dérogent pas à la règle car une démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est proposée en ce moment même, mais seulement pour certains joueurs.

Une démo gratuite de Space Marine 2 est disponible pendant quelques jours

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En effet, comme indiqué dans une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, télécharger une version démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Malheureusement, tout le monde n'est pas concerné, étant donné que cette démo de Space Marine 2 est seulement disponible sur PC, et plus précisément sur Steam, ainsi que sur PS5. La Xbox Series n'est pas mentionnée.

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Soulignons, par ailleurs, que cette version démo gratuite de Space Marine 2 est disponible jusqu'au 26 mai 2026. De ce fait, les joueurs et les joueuses n'ont que quelques jours pour essayer le titre de Saber Interactive, avant de potentiellement passer à la case achat. À ce propos, sachez que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est actuellement en promotion sur Steam et sur le PS Store. L'édition Standard du jeu est affichée à 17,99 € sur Steam (contre 59,99 € normalement), jusqu'au 3 juin, et à 24,99 € (contre 69,99 € en temps normal) sur le PS Store, jusqu'au 11 juin prochain.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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