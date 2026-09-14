Saber Interactive compte bien tirer parti des avancées technologiques de John Carpenter's Toxic Commando pour Warhammer 40,000: Space Marine 3.

Comme vous le savez probablement déjà, Saber Interactive travaille désormais sur Warhammer 40,000: Space Marine 3 et a sorti, il y a quelques mois, John Carpenter's Toxic Commando. D'ailleurs, d'après les propos de Tim Willits, qui occupe le poste de « developement chief », Warhammer 40,000: Space Marine 3 profitera des avancées technologiques de Toxic Commando.

John Carpenter's Toxic Commando aide Saber Interactive pour Space Marine 3

C'est au cours d'une interview avec les journalistes d'IGN que Tim Willits a expliqué que le travail technologique et technique réalisé pour John Carpenter's Toxic Commando profitera à Warhammer 40,000: Space Marine 3 :

[Toxic] était un jeu bien conçu et agréable à jouer, qui montre au public ce que nous savons vraiment bien faire. Il montre aux joueurs que les jeux Saber sont agréables à découvrir entre amis. C'est un jeu déjanté. Il s'appuie sur notre technologie. Vous en verrez davantage dans Space Marine 3. Vous pouvez constater la progression au fur et à mesure que notre technologie évolue. Je pense que ce fut une bonne pierre à l'édifice de Saber.

Avec John Carpenter's Toxic Commando, Saber Interactive a fait évoluer sa technologie, notamment en ce qui concerne les essaims, les zones ou encore l'IA. D'ailleurs, ces différentes avancées, qui symbolisent « la maturité de la technologie », serviront au développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3 :

C'est la maturité de la technologie. On voit des essaims plus importants, des zones plus vastes, et une IA plus performante. Il y a des voitures - il n'y en avait pas dans Space Marine 2. Je ne dis pas que nous allons en avoir dans Space Marine 3. Je dis simplement que la technologie évolue et se développe, et qu'il s'agit de notre technologie. Nous pouvons donc nous concentrer sur les piliers technologiques qui soutiendront nos futurs jeux comme Space Marine 3 et Jurassic Park - qui utilisent la même technologie.

À lire également Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026

Bien que Tom Willits n'ait pas apporté de plus amples précisions au sujet de Space Marine 3, ce dernier a tout de même indiqué que l'équipe est déterminé à ce que le titre soit « encore meilleur » que son aîné : « Le succès de Space Marine 2 a vraiment motivé l'équipe à tout mettre en œuvre pour que Space Marine 3 soit encore meilleur. On sent chez eux cette confiance, cette passion et ce dynamisme, et ça se voit. Quand on discute avec eux, on voit qu'ils sont à fond dans le projet. Je suis donc vraiment impatient de voir le résultat ».

John Carpenter's Toxic Commando's launch came in below publisher Focus Entertainment's expectations, but for Saber Interactive it was successful in commercial terms — and the tech work done for it will go on to benefit the upcoming Warhammer 40,000: Space Marine 3.… pic.twitter.com/ggRHvcMO06 — IGN (@IGN) September 11, 2026

Reste à savoir quand nous pourrons mettre les mains sur Warhammer 40,000: Space Marine 3, qui ne sortira probablement pas avant un bon moment.