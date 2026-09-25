Warhammer 40,000: Space Marine 2 annonce une nouvelle classe jouable dans la roadmap de l'année 3

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2026 à 11h08
Saber Interactive a dévoilé le contenu de l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui marquera l'arrivée d'une toute nouvelle classe jouable.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 annonce une nouvelle classe jouable dans la roadmap de l'année 3

Depuis son lancement, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne cesse d'accueillir de nouveaux contenus. D'ailleurs, Saber Interactive n'est pas prêt de s'arrêter et a même partagé une nouvelle feuille de route pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui va se doter de nouveautés attendues et d'une nouvelle classe jouable.

La classe Apothicaire arrive sur Space Marine 2

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Via un nouvel et récent article sur le site de Focus, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, Saber Interactive a révélé ses plans pour l'avenir de Warhammer 40,000: Space Marine 2 en dévoilant la feuille de route de l'Année 3. Ainsi, Space Marine 2 va encore se doter de nouveaux contenus dans les mois à venir.

L'une des plus grosses nouveautés prévues est une toute nouvelle classe jouable : l'Apothicaire. Selon les informations partagées par le studio de développement, la classe Apothicaire sera ajoutée avec le patch 17 sur Space Marine 2. Cette mise à jour ne dispose pas encore de date de sortie, mais doit se rendre disponible au début de l'année 2027.

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Évidemment, la roadmap de l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 a dévoilé de plus amples informations concernant les nouveautés prévues.

Le contenu de l'Année 3 de Space Marine 2 détaillé

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La roadmap de l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 présente, ainsi, le contenu des mises à jour programmées, et ce, jusqu'à fin 2027. Dès lors, le titre s'offrira de nouveaux modes de jeu, de nouvelles armes et armures, ou encore de nouvelles Opérations et packs cosmétiques. Pour 2026, voici ce que Saber Interactive a prévu :

  • Patch 15 (1er octobre) :
    • Mode Chaos Siege sur Avarax.
    • Système Crucible, avec des débuffs, pour gagner de l'XP Crucible
    • Nouvelle arme : One-Handed Thunder Hammer
    • Nouvelles armes et armures héroïques : 
      • Armes : Power Axe, One-Handed Thunder Hammer, Auto Bolt Tifle.
      • Armures : Black Templar Double Shoulder Pad, Mark VI Corvus, Iron Halo, Raven Guard Unhelmed, White Scars Unhelmed
    • Refonte de la classe Tactical
    • Packs : Space Wolves Champion Pack et Exorcists Cosmetic Pack
  • Patch 16 (Q4 2026) : 
    • Nouveau mode PvP
    • Refonte de la classe Vanguard
    • Nouvelles armes et armures héroïques
    • Packs : Deathwatch Champion Pack et Mortifactors Cosmetic Pack

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Pour l'année 2027, Saber Interactive compte bien déployer différents patchs sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, afin d'alimenter le titre et diversifier l'expérience des joueurs :

  • Patch 17 (Q1 2027) : 
    • Nouvelle classe jouable : l'Apothicaire
    • Nouvelle Opération
    • Nouvelle arme : Absolvor Bolt Pistol
    • Nouvelles armes héroïques
    • Refonte de Heavy
    • Packs : Imperial Fists Champion Pack 2 et Minotaurs Cosmetic Pack
  • Patch 18 (Q2 2027) :
    • Nouvelle Opération
    • Nouvelles récompenses Crucible
    • Nouvelles armes et armures héroïques
    • Refonte du système de Prestige
    • Packs : Blood Angels Champion Pack 2 et White Consuls Cosmetic Pack
  • Patch 19 (Q3 2027) : 
    • Nouvelle arme : Two-Handed Power Sword
    • Nouvelles armes et armures héroïques
    • Pack : Un Champion Pack et Crimson Fists Cosmetic Pack

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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