Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sera pas abandonné malgré l'annonce surprise de Space Marine 3

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 28 mars 2025 à 11h15
L'annonce inattendue du début du développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3 a suscité l'inquiétude parmi les joueurs, soulevant des interrogations légitimes quant à l'avenir du deuxième opus, sorti il y a à peine six mois. Face aux craintes grandissantes de la communauté, Saber Interactive et Focus Entertainment ont tenu à clarifier la situation et à rassurer les joueurs.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sera pas abandonné malgré l'annonce surprise de Space Marine 3

Une mise au point rassurante des développeurs

Dans un récent communiqué, Saber Interactive et Focus Entertainment se sont directement adressés aux joueurs préoccupés par l'avenir de Space Marine 2 :
Soyons très clairs : l'annonce de Space Marine 3 ne signifie absolument pas l'abandon du développement de Space Marine 2. Aucune équipe n'a été déplacée, personne n'abandonne le jeu, et nos plans pour enrichir encore Space Marine 2 restent pleinement d'actualité.
Les studios précisent ainsi que l'annonce du troisième opus n'est que le début d'un nouveau projet qui ne verra pas le jour avant plusieurs années, sans que cela impacte les ressources allouées au deuxième épisode.

De nombreux contenus prévus pour Space Marine 2 en 2025

Les développeurs confirment que le suivi du jeu sera intensifié tout au long de l'année. En plus de la prochaine mise à jour majeure (le Patch 7), prévue pour la mi-avril, le jeu accueillera bientôt :
  • Une toute nouvelle classe jouable,
  • De nouvelles opérations PvE,
  • De nouvelles armes de mêlée.
Le studio ajoute même, sur un ton espiègle : « Croyez-nous, il y aura même des surprises que les dataminers n'ont pas encore découvertes ! »

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Nouvelle classe et une arme inspirée par les fans

Si l'annonce officielle de cette nouvelle classe reste à venir, les spéculations vont déjà bon train au sein de la communauté. Beaucoup espèrent l'arrivée d'un Apothicaire, l'équivalent d'un médecin chez les Space Marines, tandis que d'autres rêvent déjà de l'Archiviste, classe emblématique maniant les pouvoirs psychiques du Warp.

Du côté des nouvelles armes de mêlée, les joueurs espèrent notamment voir arriver la célèbre hache tirée d'un épisode très apprécié de la série animée Warhammer 40,000 réalisée par Secret Level. À tel point que certains moddeurs avaient même devancé les développeurs en créant cette arme eux-mêmes.

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Un troisième opus déjà attendu après le succès de Space Marine 2

L'annonce de Space Marine 3 n'est finalement pas surprenante, compte tenu du succès rencontré par Space Marine 2 depuis sa sortie. Le directeur créatif de Saber Interactive, Tim Willits, avait déjà évoqué il y a quelques mois la possibilité d'une suite ou de DLC narratifs :
Notre directeur du jeu, Dmitry Grigorenko, a déjà proposé plusieurs pistes narratives qui pourraient devenir des DLC ou une suite complète. Avec toutes les factions disponibles, sans parler des autres chapitres Space Marines passionnants, les possibilités sont nombreuses.
Il est donc certain que Space Marine 3 poursuivra directement l'histoire entamée dans l'épisode précédent, en approfondissant encore davantage l'univers riche et sombre de Warhammer 40,000.

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Space Marine 2 reste une priorité pour Saber Interactive

Malgré les inquiétudes initiales, les développeurs tiennent donc à rassurer : Space Marine 2 continuera de recevoir du contenu régulier et conséquent. L'annonce du troisième épisode ne remet en rien en cause les projets existants, mais confirme au contraire l'engagement de Saber Interactive à long terme sur cette licence iconique.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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