Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sera pas abandonné malgré l'annonce surprise de Space Marine 3



le 28 mars 2025 à 11h15 Publié par Florian Lelong le 28 mars 2025 à 11h15

L'annonce inattendue du début du développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3 a suscité l'inquiétude parmi les joueurs, soulevant des interrogations légitimes quant à l'avenir du deuxième opus, sorti il y a à peine six mois. Face aux craintes grandissantes de la communauté, Saber Interactive et Focus Entertainment ont tenu à clarifier la situation et à rassurer les joueurs.