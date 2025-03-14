Warhammer 40,000: Space Marine 3 officialisé, son développement a commencé

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mars 2025 à 10h50
Saber Interactive et Games Workshop ont, récemment, annoncé que Warhammer 40,000: Space Marine 3 verra bien le jour, et que les développeurs travaillent déjà dessus.
Warhammer 40,000: Space Marine 3 officialisé, son développement a commencé
Ayant rencontré un succès retentissant, auprès des fans de l'univers Warhammer ou bien des nouveaux venus, Warhammer 40,000: Space Marine 2 aura bel et bien le droit à une suite. Saber Interactive, Focus Entertainment et Games Workshop ont officialisé Warhammer 40,000: Space Marine 3, qui est déjà en développement.

Le développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3 a commencé

En effet, par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X de Warhammer, nous apprenons la très bonne nouvelle : Warhammer 40,000: Space Marine 3 est officiellement en développement. Le titre est entre les mains du studio Saber Interactive et de l'éditeur Focus Entertainment. Cette annonce devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont apprécié le deuxième volet de la franchise, disponible depuis septembre 2024.
Nous avons été honorés de l'extraordinaire réaction des fans au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous allons continuer de soutenir le jeu avec des contenus passionnants et des mises à jour régulières pour les prochaines années. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'aventure se poursuivra avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d'action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grandes envergures et encore plus spectaculaires.
- John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing.
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D'après les informations dévoilées, qui sont encore très maigres, Warhammer 40,000: Space Marine 3 proposera « de plus grandes batailles, plus d'actions et plus d'ennemis à purger ». Reste à savoir quelle(s) faction(s) sera(seront) mise(s) en scène dans Space Marine 3, qui aura le droit à une « campagne immersive et des modes multijoueur ». 
Space Marine 2 a marqué un tournant pour Saber Interactive, incarnant l'aboutissement de 25 années d'expérience dans le développement de jeux vidéo. Ce projet a été une véritable vitrine de notre savoir-faire, et son succès témoigne de l'engagement et de la passion de nos équipes. Aujourd'hui, nous entamons le développement de Space Marine 3, un jeu qui suscite d'énormes attentes auprès de notre communauté de fans, en constante expansion. Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir, nous mettrons à profit toute notre expertise pour proposer une expérience encore plus spectaculaire et immersive avec ce troisième opus. Nous voyons en Space Marine 3 l'opportunité de rendre un hommage grandiose à l'univers de Warhammer 40,000.
- Matthew Karch, Président-Directeur Général de Saber Interactive.
Rassurez-vous tout de même, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sera pas laissé-pour-compte durant le développement de Space Marine 3 puisque le studio de développement a déclaré ceci : « [...] Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir [...] ».
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.  Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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