Warhammer 40,000: Space Marine 3 officialisé, son développement a commencé

Saber Interactive et Games Workshop ont, récemment, annoncé que Warhammer 40,000: Space Marine 3 verra bien le jour, et que les développeurs travaillent déjà dessus.

Le développement de Warhammer 40,000: Space Marine 3 a commencé

Nous avons été honorés de l'extraordinaire réaction des fans au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous allons continuer de soutenir le jeu avec des contenus passionnants et des mises à jour régulières pour les prochaines années. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'aventure se poursuivra avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d'action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grandes envergures et encore plus spectaculaires. - John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing.







Space Marine 2 a marqué un tournant pour Saber Interactive, incarnant l'aboutissement de 25 années d'expérience dans le développement de jeux vidéo. Ce projet a été une véritable vitrine de notre savoir-faire, et son succès témoigne de l'engagement et de la passion de nos équipes. Aujourd'hui, nous entamons le développement de Space Marine 3, un jeu qui suscite d'énormes attentes auprès de notre communauté de fans, en constante expansion. Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir, nous mettrons à profit toute notre expertise pour proposer une expérience encore plus spectaculaire et immersive avec ce troisième opus. Nous voyons en Space Marine 3 l'opportunité de rendre un hommage grandiose à l'univers de Warhammer 40,000. - Matthew Karch, Président-Directeur Général de Saber Interactive.

Space Marine 3 announced today!



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PC Édition Standard → 17,69 € au lieu de 60 €, soit 71 % de réduction. Édition Gold → 26,29 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Ayant rencontré un succès retentissant, auprès des fans de l'univers Warhammer ou bien des nouveaux venus,aura bel et bien le droit à une suite.En effet, par le biais d'une publication sur le compte Twitter/X de Warhammer, nous apprenons la très bonne nouvelle :. Le titre est entre les mains du studio Saber Interactive et de l'éditeur Focus Entertainment. Cette annonce devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont apprécié le deuxième volet de la franchise, disponible depuis septembre 2024.D'après les informations dévoilées, qui sont encore très maigres,. Reste à savoir quelle(s) faction(s) sera(seront) mise(s) en scène dans, qui aura le droit à une « campagne immersive et des modes multijoueur ».Rassurez-vous tout de même,puisque le studio de développement a déclaré ceci : « [...] Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir [...] ».Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :