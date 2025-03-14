Warhammer 40,000: Space Marine 3 officialisé, son développement a commencé

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
Nous avons été honorés de l'extraordinaire réaction des fans au lancement de Warhammer 40,000: Space Marine 2. Nous allons continuer de soutenir le jeu avec des contenus passionnants et des mises à jour régulières pour les prochaines années. Nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer que l'aventure se poursuivra avec Space Marine 3. Les joueurs peuvent s'attendre à une campagne immersive, un mode multijoueur et des innovations qui redéfiniront les standards du jeu d'action à la troisième personne. Conçu en étroite collaboration avec Games Workshop, Warhammer 40,000: Space Marine 3 élèvera le genre vers de nouveaux sommets en introduisant des batailles de grandes envergures et encore plus spectaculaires.- John Bert, Directeur Général Délégué de Focus Entertainment Publishing.
Space Marine 2 a marqué un tournant pour Saber Interactive, incarnant l'aboutissement de 25 années d'expérience dans le développement de jeux vidéo. Ce projet a été une véritable vitrine de notre savoir-faire, et son succès témoigne de l'engagement et de la passion de nos équipes. Aujourd'hui, nous entamons le développement de Space Marine 3, un jeu qui suscite d'énormes attentes auprès de notre communauté de fans, en constante expansion. Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir, nous mettrons à profit toute notre expertise pour proposer une expérience encore plus spectaculaire et immersive avec ce troisième opus. Nous voyons en Space Marine 3 l'opportunité de rendre un hommage grandiose à l'univers de Warhammer 40,000.Rassurez-vous tout de même, Warhammer 40,000: Space Marine 2 ne sera pas laissé-pour-compte durant le développement de Space Marine 3 puisque le studio de développement a déclaré ceci : « [...] Tout en poursuivant notre engagement à enrichir et à faire évoluer l'univers de Space Marine 2 dans les années à venir [...] ».- Matthew Karch, Président-Directeur Général de Saber Interactive.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
Space Marine 3 announced today!— Warhammer Official (@warhammer) March 13, 2025
Get the details on Warhammer Community: https://t.co/LwqqcoX2lo pic.twitter.com/yDKhZt2zaN
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