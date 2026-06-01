Space Marine 2 va se doter d'une nouvelle classe jouable

Saber Interactive a, récemment, teasé l'arrivée d'une nouvelle classe sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Après avoir découvert le classe Techmarine, les joueurs et les joueuses de Warhammer 40,000: Space Marine 2 peuvent s'attendre à de plus amples nouveautés grâce à l'Année 3. D'ailleurs, Saber Interactive a précisé qu'une nouvelle classe jouable arrive sur Space Marine 2.

Bientôt une nouvelle classe pour Space Marine 2

En effet, via une récente publication sur Focus Together, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, Saber Interactive a dévoilé quelques informations concernant les nouveautés à venir sur Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ainsi, nous apprenons qu'une nouvelle classe jouable arrive durant la première moitié de 2027 sur Space Marine 2. Malheureusement, les développeurs n'ont pas apporté de plus amples précisions, mais indiquent tout de même ceci :

Voici notre premier spoiler : une nouvelle classe est en préparation, prévue pour le premier semestre 2027 ! Nous ne pouvons pas encore révéler de laquelle il s'agit, mais nous pouvons vous dire qu'elle a été très demandée par la communauté. Comme nous l'avons fait avec le Techmarine, cette nouvelle classe bénéficiera de son propre skin de Champion spécial après sa sortie.

Évidemment, Saber Interactive a prévu d'autres nouveautés pour son titre à succès, Warhammer 40,000: Space Marine 2.

The #SpaceMarine2 May Community Update is here!



It includes a few Year 3 spoilers, a recap of the Purgation Update content, and a reminder about the ongoing Twitch Drops. 👀



Read it here 👉https://t.co/Pnxs72j8GF pic.twitter.com/SMjU1596qE — Focus Entertainment (@Focus_entmt) May 29, 2026

Des détails sur les prochaines nouveautés de Space Marine 2

Pour l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, les développeurs ont ainsi prévu 5 mises à jour majeures, qui ajouteront de nouvelles armes, de nouvelles missions et « bien plus ». Le studio indique, par ailleurs, qu'un nouveau Season Pass, avec des cosmétiques de Chapitres ainsi que des skins de Champion, sera également proposé à la communauté. Saber Interactive profitera également de cette nouvelle année de suivi pour améliorer l'expérience et déclare à ce sujet : « Nous continuerons également à mettre l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et la correction des bugs tout au long de la troisième année, afin de rendre le jeu plus fluide, plus stable et plus agréable pour tous ».

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :