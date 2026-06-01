Space Marine 2 va se doter d'une nouvelle classe jouable

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juin 2026 à 14h27
Saber Interactive a, récemment, teasé l'arrivée d'une nouvelle classe sur Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Space Marine 2 va se doter d'une nouvelle classe jouable

Après avoir découvert le classe Techmarine, les joueurs et les joueuses de Warhammer 40,000: Space Marine 2 peuvent s'attendre à de plus amples nouveautés grâce à l'Année 3. D'ailleurs, Saber Interactive a précisé qu'une nouvelle classe jouable arrive sur Space Marine 2.

Bientôt une nouvelle classe pour Space Marine 2

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En effet, via une récente publication sur Focus Together, qui a notamment été relayé sur Twitter/X, Saber Interactive a dévoilé quelques informations concernant les nouveautés à venir sur Warhammer 40,000: Space Marine 2. Ainsi, nous apprenons qu'une nouvelle classe jouable arrive durant la première moitié de 2027 sur Space Marine 2. Malheureusement, les développeurs n'ont pas apporté de plus amples précisions, mais indiquent tout de même ceci :

Voici notre premier spoiler : une nouvelle classe est en préparation, prévue pour le premier semestre 2027 ! Nous ne pouvons pas encore révéler de laquelle il s'agit, mais nous pouvons vous dire qu'elle a été très demandée par la communauté. Comme nous l'avons fait avec le Techmarine, cette nouvelle classe bénéficiera de son propre skin de Champion spécial après sa sortie.

Évidemment, Saber Interactive a prévu d'autres nouveautés pour son titre à succès, Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Des détails sur les prochaines nouveautés de Space Marine 2

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Pour l'Année 3 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, les développeurs ont ainsi prévu 5 mises à jour majeures, qui ajouteront de nouvelles armes, de nouvelles missions et « bien plus ». Le studio indique, par ailleurs, qu'un nouveau Season Pass, avec des cosmétiques de Chapitres ainsi que des skins de Champion, sera également proposé à la communauté. Saber Interactive profitera également de cette nouvelle année de suivi pour améliorer l'expérience et déclare à ce sujet : « Nous continuerons également à mettre l'accent sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et la correction des bugs tout au long de la troisième année, afin de rendre le jeu plus fluide, plus stable et plus agréable pour tous ».

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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