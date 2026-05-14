Warhammer Skulls 2026 : Le showcase nous donne rendez-vous dans quelques jours

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 mai 2026 à 11h09
Le showcase Warhammer Skulls de cette année 2026 va avoir lieu dans seulement quelques jours et a déjà annoncé son programme.
Warhammer Skulls 2026 : Le showcase nous donne rendez-vous dans quelques jours

Rendez-vous immanquable pour les fans de Warhammer et des productions vidéoludiques liées à l'univers de Games Workshop : le showcase Warhammer Skulls revient cette année. D'ailleurs, la date du Warhammer Skulls 2026 est désormais connue, alors que des informations sur le programme ont déjà été révélées.

Le Warhammer Skulls 2026 est prévu pour ce mois de mai

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Il ne reste, effectivement, plus beaucoup de temps à attendre car le Warhammer Skulls 2026 aura lieu le 21 mai prochain. D'après les informations partagées, le showcase débutera à 18h (heure française) et sera diffusé sur les canaux habituels, à savoir sur YouTube et sur Twitch. L'événement, qui marquera le 10ème anniversaire du showcase, sera animé par Alanah Pearce (Warhammer 40,000: Boltgun 2). L'actrice et scénariste a déclaré à ce sujet : 

Quand l'équipe de Warhammer m'a envoyé la liste de jeux qui seront présentés lors du showcase Skulls de cette année, j'étais vraiment très enthousiaste ! Je pense que les fans vont être ravis de cette édition spéciale du 10e anniversaire, et je suis honorée d'y participer, même de façon minime.

Lors de l'annonce, les équipes ont déjà dévoilé des informations concernant le programme du Warhammer Skulls 2026, qui marquera notamment le lancement de Warhammer 40,000: Mechanicus 2.

Miniature vidéo

Le programme du Warhammer Skulls 2026 révélé

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Ainsi, durant le Warhammer Skulls 2026, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en voir et en savoir plus à propos de plusieurs jeux Warhammer 40,000 déjà sortis ou à venir. D'après les détails communiqués, voici les titres qui seront au Warhammer Skulls 2026

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2
  • Warhammer 40,000: Darktide
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader
  • Warhammer 40,000: Dark Heresy
  • Warhammer 40,000: Boltgun 2
  • Warhammer Survivors
  • Total War: Warhammer III
  • Warhammer 40,000: Battlesector
  • Warhammer 40,000: Dawn of War IV

D'autres annonces sont également attendues. Rendez-vous donc le 21 mai prochain pour suivre le Warhammer Skulls 2026, qui sera riche en nouvelles informations.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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