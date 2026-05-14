Warhammer Skulls 2026 : Le showcase nous donne rendez-vous dans quelques jours

Le showcase Warhammer Skulls de cette année 2026 va avoir lieu dans seulement quelques jours et a déjà annoncé son programme.

Rendez-vous immanquable pour les fans de Warhammer et des productions vidéoludiques liées à l'univers de Games Workshop : le showcase Warhammer Skulls revient cette année. D'ailleurs, la date du Warhammer Skulls 2026 est désormais connue, alors que des informations sur le programme ont déjà été révélées.

Le Warhammer Skulls 2026 est prévu pour ce mois de mai

Il ne reste, effectivement, plus beaucoup de temps à attendre car le Warhammer Skulls 2026 aura lieu le 21 mai prochain. D'après les informations partagées, le showcase débutera à 18h (heure française) et sera diffusé sur les canaux habituels, à savoir sur YouTube et sur Twitch. L'événement, qui marquera le 10ème anniversaire du showcase, sera animé par Alanah Pearce (Warhammer 40,000: Boltgun 2). L'actrice et scénariste a déclaré à ce sujet :

Quand l'équipe de Warhammer m'a envoyé la liste de jeux qui seront présentés lors du showcase Skulls de cette année, j'étais vraiment très enthousiaste ! Je pense que les fans vont être ravis de cette édition spéciale du 10e anniversaire, et je suis honorée d'y participer, même de façon minime.

Lors de l'annonce, les équipes ont déjà dévoilé des informations concernant le programme du Warhammer Skulls 2026, qui marquera notamment le lancement de Warhammer 40,000: Mechanicus 2.

Le programme du Warhammer Skulls 2026 révélé

Ainsi, durant le Warhammer Skulls 2026, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en voir et en savoir plus à propos de plusieurs jeux Warhammer 40,000 déjà sortis ou à venir. D'après les détails communiqués, voici les titres qui seront au Warhammer Skulls 2026 :

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Warhammer 40,000: Darktide

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Warhammer 40,000: Dark Heresy

Warhammer 40,000: Boltgun 2

Warhammer Survivors

Total War: Warhammer III

Warhammer 40,000: Battlesector

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

D'autres annonces sont également attendues. Rendez-vous donc le 21 mai prochain pour suivre le Warhammer Skulls 2026, qui sera riche en nouvelles informations.