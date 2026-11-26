Saber Interactive a déployé une nouvelle mise à jour majeure sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui fait, encore une fois, le plein de nouveautés.

Depuis sa sortie, Warhammer 40,000: Space Marine 2 fait l'objet d'un suivi très attentif de la part de ses développeurs de chez Saber Interactive. D'ailleurs, en ce jeudi 26 novembre 2026, Saber Interactive a déployé la mise à jour « Decimation », ou 16.0, sur Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui s'offre ainsi plusieurs nouveautés.

La mise à jour Decimation apporte de nouveaux éléments sur Space Marine 2

Disponible pour tous les joueurs et les joueuses de Space Marine 2, la mise à jour Decimation apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et modifications. La plus importante d'entre elles étant liée à la classe Vanguard, qui voit ses capacités de combat étendues. Ainsi, il est désormais possible d'utiliser le lance-grappin à courte portée. Par ailleurs, les développeurs ont retravaillé certains atouts de la classe Vanguard, tout en en ajoutant de nouveaux « pour améliorer le contrôle des foules et accroître l'efficacité face à des groupes d'ennemis ». Certaines de ces capacités permettent notamment d'appliquer les statuts « Revenge » et « Stun ».

Saber Interactive a aussi implanté la fonctionnalité « Wargear 2.3 » sur Warhammer 40,000: Space Marine 2. Celle-ci offre notamment la possibilité d'équiper une case à un personnage de la classe Bulwark, tandis que les robes et les tabards « peuvent désormais être personnalisés via un emplacement d'équipement dédié, distinct de Torse, offrant ainsi une plus grande liberté pour façonner l'apparence du personnage ». Sans oublier, l'arrivée de nouveaux objets et items cosmétiques.

De nouveaux équipements et objets cosmétiques pour Space Marine 2

Le patch 16 de Warhammer 40,000: Space Marine 2 introduit le pack Cosmetic Mortifactors et le pack de Champion Deathwatch, à destination des détenteurs du Passe saisonnier. Du côté des équipements, Saber Interactive a notifié ces entrées :

De nouvelles armes héroïques : Bolt Rifle, Heavy Bolter, Plasma Rifle, Heavy Bolt Pistol, Las Fusil, Omnissian Axe.

De nouvelles parties d'armure héroïques : Iron Priest Helmet (Techmarine), Mark VII Hybrid Helmet, Mark VI Hybrid Helmet et Mark VII Gravis Hybrid Helmet (Heavy).

Soulignons, par ailleurs, que le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà précisé les contenus à venir sur Space Marine 2 via une roadmap.

Pour conclure, rappelons que Warhammer 40,000: Space Marine 2 est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :