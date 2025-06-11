Warhammer 40,000 : Henry Cavill s'est exprimé au sujet du projet d'adaptation

Les 5 meilleurs jeux Warhammer 40,000 à faire en 2026
Vous voulez vous plonger dans des jeux Warhammer 40,000 ou en découvrir de nouveaux ? Voici une liste des meilleurs titres dans l'univers de Games Workshop actuellement disponibles.
[...] Mais c'est différent de ce que j'ai fait auparavant, dans le sens où je n'ai jamais eu la main sur le gouvernail. C'est merveilleux de faire cela. C'est une propriété intellectuelle délicate et très complexe, et c'est ce que j'aime. J'apprécie énormément les défis que représente la mise en page d'une œuvre qui rend justice à cette complexité, à cet aspect délicat et à cette nuance [...]Les fans de Warhammer 40,000 savent à quel point le lore est fourni dans l'univers de Games Workshop. Ainsi, il n'est pas si étonnant de lire les mots d'Henry Cavill, pour qui, ce projet « est un rêve devenu réalité ».
Henry Cavill on Watches, ‘Warhammer,' and Visiting Switzerland with His Brother https://t.co/ffD953SsT4— Esquire UK (@EsquireUK) June 3, 2025
Mon incroyable équipe et moi-même, ainsi que les brillants esprits de Games Workshop, ont travaillé dans des salles de conception, décomposant les approches de l'énormité et de la magnificence du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé au crible la pléthore de personnages incroyables et nous nous sommes penchés sur de vieux tomes et textes. Nos efforts combinés nous ont permis de trouver un point de départ fantastique pour notre univers, qui a été approuvé par les responsables d'Amazon et de Games Workshop.
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