Warhammer 40,000 : Henry Cavill s'est exprimé au sujet du projet d'adaptation

L'acteur Henry Cavill a, récemment, prononcé quelques mots au sujet du projet d'adaptation de Warhammer 40,000.

L'adaptation de l'univers Warhammer 40,000 à l'écran est « complexe » selon Henry Cavill

[...] Mais c'est différent de ce que j'ai fait auparavant, dans le sens où je n'ai jamais eu la main sur le gouvernail. C'est merveilleux de faire cela. C'est une propriété intellectuelle délicate et très complexe, et c'est ce que j'aime. J'apprécie énormément les défis que représente la mise en page d'une œuvre qui rend justice à cette complexité, à cet aspect délicat et à cette nuance [...]

Henry Cavill on Watches, ‘Warhammer,' and Visiting Switzerland with His Brother https://t.co/ffD953SsT4 — Esquire UK (@EsquireUK) June 3, 2025

Un point de départ aurait tout de même été trouvé

Mon incroyable équipe et moi-même, ainsi que les brillants esprits de Games Workshop, ont travaillé dans des salles de conception, décomposant les approches de l'énormité et de la magnificence du monde de Warhammer. Ensemble, nous avons passé au crible la pléthore de personnages incroyables et nous nous sommes penchés sur de vieux tomes et textes. Nos efforts combinés nous ont permis de trouver un point de départ fantastique pour notre univers, qui a été approuvé par les responsables d'Amazon et de Games Workshop.







Comme vous le savez probablement déjà, au mois de décembre 2024, Amazon et Games Workshop ont officialisé leur partenariat pour porter Warhammer 40,000 (W40k ou Warhammer 40K) sur nos écrans. Ce projet d'adaptation titanesque se fait, pour rappel, avec Henry Cavill (Superman, The Witcher), qui est fan de l'univers. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet, lors d'une récente interview accordée à Esquire,, dont il est producteur. L'acteur a, ainsi, expliqué que cela était plutôt challengeant :Les fans de Warhammer 40,000 savent à quel point le lore est fourni dans l'univers de Games Workshop. Ainsi, il n'est pas si étonnant de lire les mots d'Henry Cavill, pour qui, ce projet « est un rêve devenu réalité ».Toutefois, au moment de l'annonce d'Amazon et de Games Workshop, l'acteur Henry Cavill avait partagé un message sur son compte Instagram, dans lequel il précisait qu'Cependant, nous n'en savons pas plus à ce sujet. Henry Cavill avait notamment précisé que « ce point de départ doit, pour l'instant, rester secret ». Nul doute que nous en saurons plus à l'avenir, notamment quand le temps sera venu.