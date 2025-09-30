Space Marine 2 : Une occasion en or de l'essayer gratuitement approche

De nombreux joueurs et joueuses vont bientôt pouvoir découvrir Warhammer 40,000: Space Marine 2 sans avoir à débourser un seul centime.

Une démo gratuite de Space Marine 2 arrive

The September Community Update of #SpaceMarine2 is up! 🗞️



Learn what's coming in Patch 11.0, read our Game Director's note about Stratagems, stability, heroic items and a hint on what's coming for customisation. 👀



Check it out: https://t.co/51d0WhTLWM pic.twitter.com/WCqnEwRsfg — Focus Entertainment (@Focus_entmt) September 29, 2025

Les dates à retenir pour la démo gratuite de Space Marine 2

PC (Steam) → Du 16 au 23 octobre 2025.

→ Du 16 au 23 octobre 2025. PS5 → Du 16 au 20 octobre 2025.

→ Du 16 au 20 octobre 2025. Xbox Series → Du 16 au 20 octobre 2025.

Quel contenu pour la démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ?

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PC Édition Standard → 18,29 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 26,09 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



En ce mois de septembre 2025,, le jeu d'action-aventure de Saber Interactive et de Focus Entertainment, célèbre son tout premier anniversaire. D'ailleurs, les développeurs ont prévu un beau cadeau aux joueurs et aux joueuses :En effet, comme annoncé via un récent article sur le site de Focus Entertainment, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de l'éditeur,. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses pourront en profiter étant donné queD'après les informations partagées par Saber Interactive et Focus Entertainment,(en fonction de la plateforme de jeu choisie). Mais, voici. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui l'essayeront pourront découvriret pourront également lancer(à l'exception de « Helbrute Onslaught ») ou encore profiter de, c'est-à-dire « Inferno », « Decapitation » et « Vox Liberatis ».. Notons, qui plus est, que la progression sera transférée en cas d'achat du jeu complet, par la suite.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :