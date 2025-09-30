Space Marine 2 : Une occasion en or de l'essayer gratuitement approche

De nombreux joueurs et joueuses vont bientôt pouvoir découvrir Warhammer 40,000: Space Marine 2 sans avoir à débourser un seul centime.
En ce mois de septembre 2025, Warhammer 40,000: Space Marine 2
, le jeu d'action-aventure de Saber Interactive et de Focus Entertainment, célèbre son tout premier anniversaire. D'ailleurs, les développeurs ont prévu un beau cadeau aux joueurs et aux joueuses : Space Marine 2 va s'offrir une démo gratuite, sur diverses plateformes de jeu
.
Une démo gratuite de Space Marine 2 arrive
En effet, comme annoncé via un récent article sur le site de Focus Entertainment, qui a été relayé sur le compte Twitter/X de l'éditeur, Warhammer 40,000: Space Marine 2 va se doter d'une démo gratuite au mois d'octobre 2025
. D'ailleurs, beaucoup de joueurs et de joueuses pourront en profiter étant donné que la démo de Space Marine 2 sera disponible sur PC (Steam) mais aussi sur PS5 et Xbox Series
.
Les dates à retenir pour la démo gratuite de Space Marine 2
D'après les informations partagées par Saber Interactive et Focus Entertainment, la démo gratuite de Space Marine 2 arrive le 16 octobre 2025 et se termine le 20 ou bien le 23
(en fonction de la plateforme de jeu choisie). Mais, voici les dates pour la démo de Warhammer 40,000: Space Marine 2
:
- PC (Steam) → Du 16 au 23 octobre 2025.
- PS5 → Du 16 au 20 octobre 2025.
- Xbox Series → Du 16 au 20 octobre 2025.
Quel contenu pour la démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 ?
La démo gratuite de Warhammer 40,000: Space Marine 2 sera plutôt généreuse en termes de contenu
. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui l'essayeront pourront découvrir la campagne « Rain of Terror » et « Skyfire »
et pourront également lancer des parties en mode PvP
(à l'exception de « Helbrute Onslaught ») ou encore profiter de trois Opérations PvE
, c'est-à-dire « Inferno », « Decapitation » et « Vox Liberatis ». Toutes les classes de Space Marine 2 ainsi que toutes les armes seront disponibles lors de la démo gratuite
. Notons, qui plus est, que la progression sera transférée en cas d'achat du jeu complet, par la suite.
Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Space Marine 2
est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
- PC
- Édition Standard → 18,29 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction.
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