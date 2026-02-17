Space Marine 2 : La date de sortie de la mise à jour 12.0, avec sa classe Techmarine, dévoilée

Saber Interactive a, récemment, révélé la date de sortie de la mise à jour 12.0 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui marquera l'arrivée d'une toute nouvelle classe.

La mise à jour 12.0 de Space Marine 2 arrive à grands pas

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Des détails sur le contenu de la mise à jour 12.0 de Space Marine 2

The 12.0 Techmarine Update of #SpaceMarine2 releases February 26! 💥📆



⚙️ Techmarine Class

🪓 Omnissian Axe

☄️ PvE Operation

💥 3 Heroic Weapon Variants

🔀 Ability to swap heads

📝 20 new battlefield conditions

💉 Stimmshots

➕ and more await



Brace yourselves, Space Marines. pic.twitter.com/saa6tptVCg — Focus Entertainment (@Focus_entmt) February 16, 2026

PC Édition Standard → 17,79 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 25,89 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis sa sortie en fin d'année 2024,a accueilli plusieurs mises à jour, apportant des nouveautés ou bien des équilibrages et améliorations. Saber Interactive n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs,En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous avons appris que. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Focus Entertainment et Saber Interactive n'ont pas dévoilé l'heure de sortie de ce nouveau patch, ni son poids. Toutefois, l'éditeur et le studio de développement ont partagéComme prévu,. Les joueurs et les joueuses pourront la jouer gratuitement, et ce, en PvE ainsi qu'en PvP, selon les dernières informations connues. Saber Interactive a, par le passé, décrit la classe Techmarine de: « Les Techmarines sont spécialisés dans le contrôle des foules et la défense de zone. Au corps à corps, ils sont capables d'affronter de grands groupes d'ennemis grâce à leur hache Omnissian, et ils excellent également dans les combats à moyenne distance grâce à leur arsenal d'armes à feu ».En outre,(la classe Sniper pourra, par exemple, se doter de la tête du Space Marine Assaut),(pour le Combat Knife, le Heavy Bolt Rifle et l'Omnissian Axe). Les joueurs et les joueuses pourront, par ailleurs, découvrir: « Il remplace votre Medicae Stimms et offre un autre moyen de soigner les blessures de votre Space Marine. Au lieu d'une "explosion" de soins, il régénère vos PV au fil du temps et génère également des points de vie contestés ».Rendez-vous donc le 26 février 2026 pour découvrir, qui est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :