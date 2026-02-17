Space Marine 2 : La date de sortie de la mise à jour 12.0, avec sa classe Techmarine, dévoilée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2026 à 11h42
Saber Interactive a, récemment, révélé la date de sortie de la mise à jour 12.0 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui marquera l'arrivée d'une toute nouvelle classe.
Space Marine 2 : La date de sortie de la mise à jour 12.0, avec sa classe Techmarine, dévoilée
Depuis sa sortie en fin d'année 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a accueilli plusieurs mises à jour, apportant des nouveautés ou bien des équilibrages et améliorations. Saber Interactive n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, la date de sortie de la mise à jour 12.0 de Space Marine 2 est enfin connue.

La mise à jour 12.0 de Space Marine 2 arrive à grands pas

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En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de Focus Entertainment, nous avons appris que la mise à jour 12.0 sera déployée le 26 février 2026 sur Warhammer 40,000: Space Marine 2. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Focus Entertainment et Saber Interactive n'ont pas dévoilé l'heure de sortie de ce nouveau patch, ni son poids. Toutefois, l'éditeur et le studio de développement ont partagé des informations à propos de son contenu.

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Des détails sur le contenu de la mise à jour 12.0 de Space Marine 2

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Comme prévu, la mise à jour 12.0 introduira une toute nouvelle classe sur Warhammer 40,000: Space Marine 2 : le Techmarine. Les joueurs et les joueuses pourront la jouer gratuitement, et ce, en PvE ainsi qu'en PvP, selon les dernières informations connues. Saber Interactive a, par le passé, décrit la classe Techmarine de Space Marine 2 : « Les Techmarines sont spécialisés dans le contrôle des foules et la défense de zone. Au corps à corps, ils sont capables d'affronter de grands groupes d'ennemis grâce à leur hache Omnissian, et ils excellent également dans les combats à moyenne distance grâce à leur arsenal d'armes à feu ».

En outre, la mise à jour 12.0 de Space Marine 2 ajoutera une toute nouvelle Opération (PvE), la possibilité de changer la tête de son Space Marine (la classe Sniper pourra, par exemple, se doter de la tête du Space Marine Assaut), mais aussi trois nouvelles variantes d'armes (pour le Combat Knife, le Heavy Bolt Rifle et l'Omnissian Axe). Les joueurs et les joueuses pourront, par ailleurs, découvrir un nouvel équipement, soit « Restorative Stimms » : « Il remplace votre Medicae Stimms et offre un autre moyen de soigner les blessures de votre Space Marine. Au lieu d'une "explosion" de soins, il régénère vos PV au fil du temps et génère également des points de vie contestés ».


Rendez-vous donc le 26 février 2026 pour découvrir la mise à jour 12.0 de Warhammer 40,000 Space Marine 2, qui est, pour rappel, disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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