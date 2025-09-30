Space Marine 2 dévoile déjà sa mise à jour 11, avec une fenêtre de sortie

Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, partagé des informations concernant la mise à jour 11 de Space Marine 2, qui a même le droit à une fenêtre de sortie.
Depuis son lancement en septembre 2024, Warhammer 40,000: Space Marine 2
profite, régulièrement, de nouvelles mises à jour de contenu, permettant de diversifier l'expérience et d'entretenir l'intérêt des joueurs pour le titre. D'ailleurs, Space Marine 2 va avoir le droit à une nouvelle mise à jour, qui a déjà révélé une partie de son contenu
.
La mise à jour 11 de Space Marine 2 se précise
Effectivement, par le biais d'un nouvel article sur le site Focus Together, qui a notamment été partagé par Focus Entertainment sur son compte Twitter/X, Saber Interactive a dévoilé de premières informations concernant la mise à jour 11 de Warhammer 40,000: Space Marine 2
.
Ainsi, ce nouveau patch, qui doit arriver au cours du mois de novembre 2025, introduira deux nouveaux bundles cosmétiques
: le « Blood Angels Champion Pack » et le « Salamanders Cosmetic Pack ». En outre, cette nouvelle mise à jour apportera une nouvelle Opération PvE, avec un nouveau combat de boss
. En novembre 2025, Space Marine 2 se dotera également d'une fonctionnalité permettant de personnaliser les bots, mais aussi de nouvelles armes héroïques
, dont le Thunder Hammer.
Saber Interactive a profité de cette annonce pour préciser qu'un « Public Test Server » pour le patch 11 de Space Marine 2
est prévu, mais aucune date n'a été annoncée, à ce jour. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans peu de temps.
En attendant novembre, une belle surprise en approche pour Space Marine 2
Au cours du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses pourront essayer Space Marine 2
sans débourser un seul centime car une démo gratuite arrive. Celle-ci sera disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam). Les dates ont déjà été communiquées, et nous vous en parlons dans un article dédié.
Pour conclure, rappelons que Warhammer 40,000: Space Marine 2
est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :
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