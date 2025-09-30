Space Marine 2 dévoile déjà sa mise à jour 11, avec une fenêtre de sortie

Saber Interactive et Focus Entertainment ont, récemment, partagé des informations concernant la mise à jour 11 de Space Marine 2, qui a même le droit à une fenêtre de sortie.

La mise à jour 11 de Space Marine 2 se précise

The September Community Update of #SpaceMarine2 is up! 🗞️



Learn what's coming in Patch 11.0, read our Game Director's note about Stratagems, stability, heroic items and a hint on what's coming for customisation. 👀



Check it out: https://t.co/51d0WhTLWM pic.twitter.com/WCqnEwRsfg — Focus Entertainment (@Focus_entmt) September 29, 2025

En attendant novembre, une belle surprise en approche pour Space Marine 2

À lire également Space Marine 2 : Une occasion en or de l'essayer gratuitement approche

PC Édition Standard → 18,29 € au lieu de 60 €, soit 70 % de réduction. Édition Gold → 26,09 € au lieu de 90 €, soit 71 % de réduction. Ultra Édition → 45,43 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction.

PS5 Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.



Depuis son lancement en septembre 2024,profite, régulièrement, de nouvelles mises à jour de contenu, permettant de diversifier l'expérience et d'entretenir l'intérêt des joueurs pour le titre. D'ailleurs,Effectivement, par le biais d'un nouvel article sur le site Focus Together, qui a notamment été partagé par Focus Entertainment sur son compte Twitter/X, Saber Interactive a dévoiléAinsi,: le « Blood Angels Champion Pack » et le « Salamanders Cosmetic Pack ». En outre,. En novembre 2025,, dont le Thunder Hammer.Saber Interactive a profité de cette annonce pour préciser qu'un « Public Test Server » pour le patch 11 deest prévu, mais aucune date n'a été annoncée, à ce jour. Nul doute que nous en saurons plus à ce sujet dans peu de temps.Au cours du mois d'octobre 2025, les joueurs et les joueuses pourront essayersans débourser un seul centime car une démo gratuite arrive. Celle-ci sera disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam). Les dates ont déjà été communiquées, et nous vous en parlons dans un article dédié.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur :