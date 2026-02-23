Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Ses développeurs n'ont pas peur de Total War: Warhammer 40,000

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 février 2026 à 16h35
King Art Games a dit, il y a très peu de temps, quelques mots à propos de la potentielle compétition entre Warhammer 40,000: Dawn of War 4 et Total War: Warhammer 40,000.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Ses développeurs n'ont pas peur de Total War: Warhammer 40,000
Comme vous le savez probablement déjà, la franchise Warhammer 40,000 va prochainement avoir le droit à deux nouveaux jeux, c'est-à-dire Warhammer 40,000: Dawn of War 4 et Total War: Warhammer 40,000. Les joueurs et les joueuses pensent ainsi qu'il y a une certaine compétition entre les deux titres. Récemment, les développeurs de chez King Art Games, en charge de Dawn of War 4, ont indiqué qu'ils n'étaient pas inquiets de Total War: Warhammer 40,000.

Pas de compétition entre Dawn of War 4 et Total War: 40K selon King Art

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En effet, les journalistes de PC Gamer ont pu s'entretenir avec Elliot Verbiest, qui est « Senior Game Designer » chez King Art Games, et Jan Theysen, qui est le directeur de Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Évidemment, au cours de l'échange, Total War: Warhammer 40,000, développé par Creative Assembly, a été évoqué. À ce sujet, King Art Games ne s'inquiète pas trop et ne perçoit, d'ailleurs, pas de rivalité entre Dawn of War 4 et Total War: Warhammer 40,000 puisque les deux titres sont différents, selon ledit studio. Elliot Verbiest a déclaré : 
J'ai vu quelques commentaires en ligne disant : « Oh, ça n'a aucun sens, ils ne vont pas se cannibaliser mutuellement leur marché ? » Mais je pense que c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce sont tous les deux des jeux de stratégie en temps réel, mais ce sont des types de RTS très différents.
Par la suite, Elliot Verbiest a fait part de son enthousiasme pour l'équipe de Creative Assembly et a dit : 
C'est comme si Dawn of War n'était pas Starcraft, et Starcraft n'était pas Total War, et ainsi de suite. Donc oui, c'est vraiment un cas où l'on se dit « Bon sang, c'est deux gâteaux ! ». Je suis super content pour Creative Assembly qu'ils aient réussi à mettre ça en place. C'est le bon moment pour être fan de Warhammer.
Par ailleurs, il y a très peu de chances que ces deux jeux Warhammer 40,000 sortent durant la même période.


Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit arriver cette année

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Par le passé, King Art Games a précisé que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit débarquer au cours de cette année 2026, bien que nous ne possédions pas encore de date précise. À l'inverse, Total War: Warhammer 40,000, qui a été annoncé lors de la cérémonie des Game Awards 2025, est en développement. Il y a, ainsi, peu de chances que le titre de Creative Assembly arrive dans les prochains mois, ce qui devrait laisser du temps à Dawn of War 4 et à King Art Games.

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Pour conclure, rappelons que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 devrait sortir en cette année 2026 sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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