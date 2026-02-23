Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Ses développeurs n'ont pas peur de Total War: Warhammer 40,000

King Art Games a dit, il y a très peu de temps, quelques mots à propos de la potentielle compétition entre Warhammer 40,000: Dawn of War 4 et Total War: Warhammer 40,000.

Pas de compétition entre Dawn of War 4 et Total War: 40K selon King Art

J'ai vu quelques commentaires en ligne disant : « Oh, ça n'a aucun sens, ils ne vont pas se cannibaliser mutuellement leur marché ? » Mais je pense que c'est comme comparer des pommes et des oranges. Ce sont tous les deux des jeux de stratégie en temps réel, mais ce sont des types de RTS très différents.

C'est comme si Dawn of War n'était pas Starcraft, et Starcraft n'était pas Total War, et ainsi de suite. Donc oui, c'est vraiment un cas où l'on se dit « Bon sang, c'est deux gâteaux ! ». Je suis super content pour Creative Assembly qu'ils aient réussi à mettre ça en place. C'est le bon moment pour être fan de Warhammer.

The Dawn of War 4 team isn't worried about Total War: Warhammer 40k: 'This is definitely a case of holy s***, it's two cakes' https://t.co/FYZt9QZvdC — PC Gamer (@pcgamer) February 16, 2026

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit arriver cette année

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Comme vous le savez probablement déjà, la franchise Warhammer 40,000 va prochainement avoir le droit à deux nouveaux jeux, c'est-à-direet Total War: Warhammer 40,000. Les joueurs et les joueuses pensent ainsi qu'il y a une certaine compétition entre les deux titres. Récemment,En effet, les journalistes de PC Gamer ont pu s'entretenir avec Elliot Verbiest, qui est « Senior Game Designer » chez King Art Games, et Jan Theysen, qui est le directeur de. Évidemment, au cours de l'échange, Total War: Warhammer 40,000, développé par Creative Assembly, a été évoqué. À ce sujet,puisque les deux titres sont différents, selon ledit studio. Elliot Verbiest a déclaré :Par la suite, Elliot Verbiest a fait part de son enthousiasme pour l'équipe de Creative Assembly et a dit :Par ailleurs, il y a très peu de chances que ces deux jeux Warhammer 40,000 sortent durant la même période.Par le passé, King Art Games a précisé quedoit débarquer au cours de cette année 2026, bien que nous ne possédions pas encore de date précise. À l'inverse, Total War: Warhammer 40,000, qui a été annoncé lors de la cérémonie des Game Awards 2025, est en développement. Il y a, ainsi, peu de chances que le titre de Creative Assembly arrive dans les prochains mois, ce qui devrait laisser du temps àet à King Art Games.Pour conclure, rappelons quedevrait sortir en cette année 2026 sur PC.