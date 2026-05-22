Warhammer 40,000: Dawn of War 4 annonce sa date de sortie, avec une première roadmap

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 mai 2026 à 14h31
KING Art a, récemment, dévoilé la date de sortie de son RTS, Warhammer 40,000: Dawn of War 4, avec des détails sur les contenus post-lancement.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 annonce sa date de sortie, avec une première roadmap

Durant l'événement Warhammer Skulls 2026, qui a eu lieu le jeudi 21 mai, KING Art et Deep Silver ont fait l'annonce tant attendue par les joueurs et les joueuses, et plus précisément les fans de la franchise : Warhammer 40,000: Dawn of War 4 possède désormais sa date de sortie.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 nous rendez-vous en septembre

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En effet, à l'occasion du Warhammer Skulls 2026, KING Art a annoncé que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 se rendra disponible le 17 septembre prochain. De plus, le studio de développement a précisé que les joueurs et les joueuses qui précommanderont l'édition Commander de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 pourront y jouer avec quelques jours d'avance, soit le 14 septembre 2026, grâce à un accès anticipé.

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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 précise déjà son contenu post-lancement

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En complément, les développeurs de chez KING Art ont partagé des détails concernant les contenus à venir sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4, et ce, après son lancement. Ainsi, la communauté sera certainement ravie d'apprendre que le mode Croisade arrivera entre l'automne 2026 et le printemps 2027, en plus « de nouveaux packs de cartes, un éditeur de mission et de nouveaux scénarios de commandant pour les modes Baroud d'honneur et Croisade ».

KING Art a également annoncé deux DLC premium pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4, c'est-à-dire Blood Ravens Story Prologue et Aftermath. Soulignons, à ce sujet, que le DLC Aftermath « visera à approfondir davantage la campagne, et à introduire une toute nouvelle faction ».

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 17 septembre 2026 pour découvrir Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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