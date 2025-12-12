Total War: Warhammer 40,000 annoncé aux Game Awards

Creative Assembly et SEGA ont révélé Total War: Warhammer 40,000, pour le plus grand bonheur des amoureux de l'univers de Games Workshop.

Total War: Warhammer 40,000 est en préparation

Des détails sur Total War: Warhammer 40,000

L'univers de science-fantasy Warhammer 40,000 est sans nul autre pareil. Son échelle vertigineuse, ses factions emblématiques et ses combats acharnés s'inscrivent parfaitement dans la lignée de la franchise Total War. Cela fait déjà 15 ans que nous travaillons avec Games Workshop, et nous poursuivons aujourd'hui notre partenariat pour proposer l'expérience ultime de Warhammer 40,000, à l'instar des autres jeux Total War: Warhammer. - Attila Mohácsi, directeur de Total War: Warhammer 40,000.

Différentes plateformes de jeu concernées par Total War: Warhammer 40,000

Ces dernières années, le très fameux univers grim-dark de Games Workshop, Warhammer 40,000, s'est offert de plus en plus de jeux, ayant rencontré un grand succès ou non. D'ailleurs, l'expansion de W40K n'est pas prête de s'arrêter puisqueC'est lors de la cérémonie des Games Awards 2025, qui a eu lieu dans la nuit du vendredi 12 décembre dernier, que. À ce sujet, remarquons que cette nouvelle vidéo a été présentée parD'après les informations connues,: les Space Marines, l'Astra Militarum, les Orks et les Aeldari. Chacune d'entre elles disposera, comme vous vous en doutez, de son propre style de jeu, mais aussi campagne. En outre, la communauté pourra personnaliser son armée, notamment en choisissant son nom ou encore les couleurs des unités., comme vous vous en doutez. Malheureusement, à l'heure actuelle, les équipes en charge du soft n'ont pas encore partagé de date ni même de fenêtre de sortie.