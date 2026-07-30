Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un trailer centré sur les Nécrons

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 juillet 2026 à 10h28
KING Art Games a, récemment, partagé un trailer dédié à la faction des Nécrons de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un trailer centré sur les Nécrons

Après avoir dévoilé des bande-annonces centrées sur les Orks, ou encore sur l'Adepticus Mechanicus, KING Art Games s'attaque, cette fois-ci, aux Nécrons, une faction jouable sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

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Les Nécrons de Dawn of War 4 s'offre un trailer

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Il y a très peu de temps, KING Art Games et Deep Silver ont partagé un trailer dédié à la faction des Nécrons, disponible et jouable sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Durant plus de quatre minutes, cette vidéo nous offre, ainsi, diverses informations concernant les Nécrons de Dawn of War 4.

Ce fut, par exemple, l'occasion d'apprendre que deux commandants seront accessibles. Le premier étant le Chronomancien Thothmek, qui est capable de manipuler « le temps pour semer le chaos chez ses ennemis et accélérer la réanimation des Nécrons ». Le deuxième, soit Ahmnok, est considéré comme un « ancien souverain de Kronus, entièrement consumé par la soif d'anéantir toute forme de vie ». Par ailleurs, les développeurs ont précisé que les constructions Nécrons peuvent se réparer, tout comme leurs légions.

Miniature vidéo

Du contenu à venir sur Dawn of War 4 après la sortie

Alors que le lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est prévu pour le mois de septembre 2026, le studio de développement a déjà préparé de nouveaux contenus, qui arriveront après la sortie dudit RTS. D'ailleurs, les développeurs ont, par le passé, apporté des détails à ce sujet en révélant une première roadmap.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit débarquer le 17 septembre 2026 sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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