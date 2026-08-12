Warhammer 40,000: Dawn of War 4 fuit le mois de septembre et reporte sa sortie

Les fans de Warhammer 40,000 devront patienter, mais c'est un mal pour un bien. KING Art Games annonce le report de Dawn of War IV à décembre 2026. Un délai jugé nécessaire par les développeurs pour peaufiner ce jeu de stratégie et offrir une expérience optimale aux nostalgiques de la licence dès le premier jour.

La guerre galactique devra attendre. Initialement prévu pour la rentrée, le très attendu Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ne verra finalement le jour qu'à la fin de l'année. Le studio KING Art Games, à qui l'on doit déjà l'excellent Iron Harvest, a pris la décision de repousser la date de sortie au 3 décembre 2026. Une annonce qui risque de frustrer les impatients, mais qui témoigne d'une volonté claire de proposer une expérience de stratégie en temps réel optimale dès le premier jour, évitant ainsi les lancements précipités et chaotiques trop fréquents dans l'industrie vidéoludique. Mais aussi un mois de septembre ultra chargé.

Un report stratégique pour un lancement sans accroc

Ce délai supplémentaire de quelques mois n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Les équipes de développement souhaitent mettre à profit ce temps précieux pour optimiser les performances techniques du titre, traquer les derniers bugs récalcitrants et affiner les mécaniques de jeu. Cette décision fait directement suite aux récentes phases de test, dont les précieux retours de la communauté ont été scrupuleusement analysés pour ajuster l'équilibrage des factions.

Jan Theysen, directeur créatif chez KING Art Games, a tenu à justifier ce choix auprès des fans de la franchise à travers une déclaration officielle et transparente.

En approchant des dernières étapes du développement, nous avons identifié une opportunité d'aller encore plus loin dans l'amélioration de Dawn of War IV afin de proposer l'expérience que nous avons toujours imaginée. Ce temps supplémentaire nous permettra de poursuivre l'optimisation des performances, de corriger les bugs et d'apporter les dernières touches au jeu, le tout afin de garantir aux joueurs la meilleure expérience possible dès le premier jour.

















Pour faire patienter la communauté, le studio promet de multiplier les prises de parole dans les semaines à venir. Des carnets de développement inédits et de nouvelles séquences de jeu viendront illustrer les progrès réalisés en coulisses. À noter que les acheteurs de l'édition Commander bénéficieront toujours d'un accès anticipé de trois jours, leur permettant de plonger dans la bataille dès le 30 novembre.

Il s'agit donc du premier report concernant un jeu qui devait sortir au mois de septembre, une période particulièrement chargée, qui ne fera pas de mal, que ce soit aux développeurs qui auront plus de temps, mais aussi aux joueurs et à nous, les journalistes, qui seront (un peu) moins surchargés entre les sorties de The Blood of Dawnwalker, Onimusha: Way of the Sword, NBA 2K27, Halloween, WARDOGS, Marvel's Wolverine, Fire Emblem: Fortune's Weave, Control Resonant, Silent Hill: Townfall, FC 27 et Minecraft Dungeons 2.

Un contenu post-lancement particulièrement ambitieux

Malgré ce changement de calendrier, la feuille de route de la première année reste plus solide que jamais. Les développeurs ont confirmé le déploiement régulier de nombreuses mises à jour gratuites qui viendront enrichir l'expérience de base. Les vétérans de la franchise seront ravis d'apprendre le retour très demandé du célèbre mode Croisade, qui sera accompagné de nouvelles cartes compétitives, de commandants inédits et d'un éditeur de missions complet.

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L'avenir du jeu s'écrira également à travers deux extensions narratives majeures. Celles-ci plongeront les joueurs au cœur du conflit sanglant sur la planète Kronus et introduiront une toute nouvelle faction jouable, relançant ainsi l'intérêt stratégique des affrontements à grande échelle.

Rendez-vous donc le 3 décembre, et non plus le 17 septembre, pour la sortie de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 sur PC.