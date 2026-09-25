Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Les développeurs s'allient pour un nouveau combat en mode Escarmouche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2026 à 10h35
King Art a, récemment, dévoilé une nouvelle vidéo présentant un nouveau combat sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : Les développeurs s'allient pour un nouveau combat en mode Escarmouche

Alors que le lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est prévu dans plusieurs semaines, le studio de développement King Art partage régulièrement de nouveaux aperçus, afin de donner de plus amples informations sur le RTS aux joueurs et aux joueuses. Cette fois-ci, c'est un affrontement en mode Escarmouche de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 qui a été présenté via un tout nouveau trailer.

Dawn of War 4 dévoile un nouveau rapport de bataille en vidéo

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En effet, il y a très peu de temps, King Art a publié, sur la chaîne YouTube de la franchise, une toute nouvelle vidéo pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Ce nouveau rapport de bataille montre un affrontement entre les Space Marines et les Orks, selon le mode Escarmouche en 2 versus 2.

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Ainsi, Jan Theysen, le directeur créatif du titre, et Elliot Verbiest, qui occupe le poste de « Senior Game Designer », s'allient pour combattre l'IA (selon la difficulté « Hard »). Comme précisé, leur objectif est de récupérer et détruire les objectifs qui apparaissent sur le champ de bataille. Cette nouvelle vidéo, qui dure plus de 17 minutes, est donc l'occasion parfaite pour les joueurs d'avoir un nouvel aperçu de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, et surtout de ce mode de jeu particulier ainsi que des factions jouables.

Miniature vidéo

Pour autant, avant de pouvoir vérifier tout cela par soi-même et tester ce nouvel opus Dawn of War, il va falloir encore patienter plusieurs semaines. Comme vous le savez probablement déjà, Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui a subi un report, est désormais attendu pour le 3 décembre 2026, et ce, sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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