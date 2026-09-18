Warhammer 40,000: Dawn of War 4 montre une nouvelle bataille en 2 versus 2

King Art Games a, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant un affrontement en 2 versus 2 sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Après avoir dévoilé divers trailers, centrés sur les factions jouables de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, les développeurs de chez King Art Games ont décidé d'offrir un nouvel aperçu aux joueurs et aux joueuses. Cette fois-ci, c'est une vidéo d'une bataille entre les Space Marines, l'Adeptus Mechanicus, les Orks et les Nécrons de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 qui a été présentée.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 s'offre un nouveau trailer

En effet, il y a très peu de temps, le studio King Art Games a partagé, sur le compte YouTube du jeu, une nouvelle vidéo de rapport de bataille pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Ce nouveau trailer, qui est une partie en 2 versus 2 Team Domination, est l'occasion pour les joueurs et les joueuses de voir un affrontement entre les différentes factions jouables de cet opus : les Space Marines s'allient à l'Adeptus Mechanicus afin de combattre les Orks ainsi que les Nécrons.

Comme vous le savez probablement déjà, chaque faction de Dawn of War 4 comporte un « ensemble unique de commandants, d'unités, de bâtiments et de mécaniques de jeu ». Le titre de King Art Games disposera d'une campagne, qui a notamment été co-écrite avec John French (auteur de la Bibliothèque Interdite) et jouable en solo ou en coopération, mais aussi une dimension multijoueur (1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3). Sans oublier, le mode Escarmouche, qui permettra de configurer ses batailles contre l'IA.

Toutefois, avant de pouvoir contrôler l'une de ces factions sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4, il va falloir patienter encore un peu. Dawn of War 4, qui a été reporté, doit désormais débarquer le 3 décembre 2026 sur PC.