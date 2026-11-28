Plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dans le Game Pass.

Développé par King Art et édité par Deep Silver, Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est très attendu par les fans de la franchise et de l'univers de Games Workshop. Devant débarquer sur PC au début du mois de décembre 2026, le titre fait l'objet de multiples interrogations. Ainsi, certains joueurs et joueuses se posent la question de la disponibilité de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dans le Game Pass. Nous vous apportons des éléments de réponse dans ce qui suit.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 est-il dans le Game Pass ?

Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la réponse semble négative : il n'est pas prévu que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 fasse son entrée dans le catalogue du Game Pass, notamment au moment de son lancement. Par le passé, le studio de développement King Art et l'éditeur Deep Silver n'ont, effectivement, pas fait d'annonce laissant entendre que ledit RTS allait débarquer dans le fameux service de Microsoft.

Néanmoins, il y a des chances que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 intègre, dans un futur plus ou moins proche, le Game Pass. Comme vous le savez, de nouveaux jeux, AAA comme titres indépendants, débarquent régulièrement dans le catalogue du service, c'est-à-dire tous les mois pour être précis. Dès lors, il se peut que King Art et Deep Silver décident de proposer Dawn of War 4 dans le Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 débarque le 3 décembre 2026 sur PC. Sachez, par ailleurs, que notre partenaire Instant Gaming vous propose Dawn of War 4 à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :