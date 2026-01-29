Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dévoile du gameplay centré sur les Orks

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 janvier 2026 à 10h23
King Art Games et Deep Silver ont, récemment, partagé une vidéo présentant le gameplay des Orks sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dévoile du gameplay centré sur les Orks
Comme vous le savez probablement déjà, 2026 marquera l'arrivée de plusieurs jeux issus de l'univers Warhammer 40,000, avec notamment Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui a déjà présenté un Primarque. D'ailleurs, il y a très peu de temps, King Art Games a partagé un nouveau trailer pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui est centré sur le gameplay des Orks.

À lire également

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un nouveau trailer épique, avec un Primarque à l'honneur

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un nouveau trailer épique, avec un Primarque à l'honneur

Les Orks à l'honneur dans un nouveau trailer de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

warhammer-40-000-dawn-of-war-4-orks
En effet, King Art Games et Deep Silver ont dévoilé, il y a peu, une nouvelle vidéo qui montre les Orks de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 à l'action. Cette nouvelle communication visuelle permet ainsi aux joueurs et aux joueuses de se faire une première idée à propos de cette faction particulière et très appréciée. Ce trailer apporte, en outre, de plus amples informations à propos de leur style de combat, mais aussi sur ses unités et ses deux chefs de guerre, c'est-à-dire Gorgutz et Guzcutta. 



Sur la page Steam du titre, les développeurs se sont exprimés au sujet des Orks de Warhammer 40,000: Dawn of War 4 et ont notamment déclaré
Il est important de noter que les Orks gagnent relativement rapidement des niveaux et acquièrent des rangs de vétéran relativement rapidement par rapport aux autres factions. Cela signifie qu'ils débloquent rapidement de nouvelles armes et d'autres améliorations, et qu'ils ont la possibilité d'ajouter plus tôt dans le jeu davantage de modèles (ce qui signifie plus de puissance de feu) à une unité.

Toujours pas de date pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

warhammer-40-000-dawn-of-war-4
Malheureusement, King Art Games n'a pas profité de l'occasion pour partager des détails sur le lancement de Warhammer 40,000: Dawn of War 4, qui ne possède donc toujours pas de date de sortie mais est attendu pour cette année. Nul doute que les développeurs dévoileront sa date de sortie en temps et en heure. 

À lire également

Livre : Avis sur Dans les méandres de Warhammer 40.000. Sculpter la guerre de chez Third Editions

Livre : Avis sur Dans les méandres de Warhammer 40.000. Sculpter la guerre de chez Third Editions

Rappelons, en guise de conclusion, que Warhammer 40,000: Dawn of War 4 doit arriver au cours de cette année 2026 sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : La liste des factions jouables au lancement
Dawn of War 4 30 juillet 2026

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : La liste des factions jouables au lancement

Certains joueurs et joueuses se posent des questions à propos des factions jouables sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Nous vous partageons des informations à ce sujet.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un trailer centré sur les Nécrons
Dawn of War 4 30 juillet 2026

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 révèle un trailer centré sur les Nécrons

KING Art Games a, récemment, partagé un trailer dédié à la faction des Nécrons de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 montre du gameplay en multijoueur, avec les Space Marines contre les Orks
Dawn of War 4 03 juillet 2026

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 montre du gameplay en multijoueur, avec les Space Marines contre les Orks

KING Art a, récemment, partagé une nouvelle vidéo présentant l'aspect multijoueur de Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

commentaire (0)