Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dévoile du gameplay centré sur les Orks

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 : La liste des factions jouables au lancement
Certains joueurs et joueuses se posent des questions à propos des factions jouables sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Nous vous partageons des informations à ce sujet.
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Our latest dev blog takes you on a faction deep dive into the Orks!— Dawn of War IV (@PlayDoW4) January 28, 2026
Check it out here:https://t.co/4R0kBQD1k8 pic.twitter.com/stbhX4PR7g
Il est important de noter que les Orks gagnent relativement rapidement des niveaux et acquièrent des rangs de vétéran relativement rapidement par rapport aux autres factions. Cela signifie qu'ils débloquent rapidement de nouvelles armes et d'autres améliorations, et qu'ils ont la possibilité d'ajouter plus tôt dans le jeu davantage de modèles (ce qui signifie plus de puissance de feu) à une unité.
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