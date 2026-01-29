Warhammer 40,000: Dawn of War 4 dévoile du gameplay centré sur les Orks

King Art Games et Deep Silver ont, récemment, partagé une vidéo présentant le gameplay des Orks sur Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Les Orks à l'honneur dans un nouveau trailer de Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Our latest dev blog takes you on a faction deep dive into the Orks!



Check it out here:https://t.co/4R0kBQD1k8 pic.twitter.com/stbhX4PR7g — Dawn of War IV (@PlayDoW4) January 28, 2026

Il est important de noter que les Orks gagnent relativement rapidement des niveaux et acquièrent des rangs de vétéran relativement rapidement par rapport aux autres factions. Cela signifie qu'ils débloquent rapidement de nouvelles armes et d'autres améliorations, et qu'ils ont la possibilité d'ajouter plus tôt dans le jeu davantage de modèles (ce qui signifie plus de puissance de feu) à une unité.

Toujours pas de date pour Warhammer 40,000: Dawn of War 4

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Comme vous le savez probablement déjà, 2026 marquera l'arrivée de plusieurs jeux issus de l'univers Warhammer 40,000, avec notamment, qui a déjà présenté un Primarque. D'ailleurs, il y a très peu de temps,En effet,. Cette nouvelle communication visuelle permet ainsi aux joueurs et aux joueuses de se faire une première idée à propos de cette faction particulière et très appréciée. Ce trailer apporte, en outre, de plus amples informations à propos de leur style de combat, mais aussi sur ses unités et ses deux chefs de guerre, c'est-à-dire Gorgutz et Guzcutta.Sur la page Steam du titre,Malheureusement, King Art Games n'a pas profité de l'occasion pour partager des détails sur le lancement de, qui ne possède donc toujours pas de date de sortie mais est attendu pour cette année. Nul doute que les développeurs dévoileront sa date de sortie en temps et en heure.Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de cette année 2026 sur PC.